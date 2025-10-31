Un paquete con presunto material explosivo fue hallado en la puerta de la sede del Poder Judicial de Lima Este, en Ate Vitarte. El objeto, acompañado de una carta con amenazas dirigidas a un juez y un fiscal, provocó gran alarma entre los trabajadores y motivó la intervención de unidades especializadas de la Policía Nacional.

Según fuentes policiales, el paquete contenía un cartucho de dinamita y un mensaje firmado por la banda criminal Los Mexicanos, que opera en la zona este de la capital.

En el documento se hacía referencia a El Chato Deyvis, identificado como Deyvis Gabriel Cordero Cárdenas, actualmente recluido bajo prisión preventiva hasta agosto de 2026 por delitos de extorsión y sicariato.

La carta advertía sobre represalias en caso de que el detenido fuera liberado, y sugería que la organización continúa operando desde el penal mediante emisarios encargados de amenazas y ataques en los distritos de Ate y Huaycán.

Sede permanecerá cerrada.

Tras el hallazgo, personal del Poder Judicial y la Policía acordonaron la zona mientras se evaluaba el riesgo. Horas después, la Corte Superior de Justicia de Lima Este informó que se suspenderá temporalmente la atención al público hasta garantizar la seguridad de los funcionarios y visitantes.

Por su parte, el Poder Judicial no ha brindado detalles sobre las medidas de protección a los magistrados involucrados. Este hecho ocurre en un contexto de creciente inseguridad y bajo el estado de emergencia decretado en Lima y Callao por el gobierno de transición de José Jerí, debido al avance del crimen organizado.