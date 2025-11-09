El Gobierno Regional del Callao, a través de su Dirección Regional de Salud (Diresa), entregó equipos biomédicos de última generación para mejorar los procesos diagnósticos, garantizar la calidad analítica y optimizar la respuesta regional en salud pública, para el beneficio de miles de chalacos. Esto, en el marco del fortalecimiento de la Red de Laboratorios de Salud Pública del primer puerto del país.

Este proceso de modernización que cuenta con una inversión total aproximada de 1,7 millones de soles, permitirá contar por primera vez con equipamiento adecuado para laboratorios clínicos, garantizando una mejor conservación de muestras, reactivos y suministros, optimizando los procedimientos y la trazabilidad de los análisis. Esta tecnología ayudará especialmente en el diagnóstico de la tuberculosis, entre otras patologías.

Los laboratorios que recibirán los equipamientos serán el de Biología Molecular, ITS y Metaxénicas, y Tuberculosis, así como los de las tres redes de salud I-3 e I-4, y al nuevo ubicado en Sanidad Aérea Internacional, que se encuentra en el aeropuerto Jorge Chávez.

El objetivo, además de mejorar los diagnósticos, es implementar el Laboratorio de Salud Pública para vigilar y controlar enfermedades, al recopilar, analizar y difundir datos y resultados que respaldan la toma de decisiones de salud.

El evento fue presidido por el gobernador regional, Ciro Castillo Rojo Salas, quien destacó que después de 8 años se está reequipando los laboratorios de la región. “Es importante dotar a nuestros hospitales de estos equipamientos que apoyan el diagnóstico final, que siempre lo dan los médicos, en especial, en lo que refiere a la tuberculosis”, subrayó.

