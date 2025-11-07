El incendio en un almacén de productos inflamables en el distrito de Lurigancho - Chosica movilizó a más de 15 unidades de los bomberos para controlar el fuego. No se ha informado de heridos ni víctimas.

El siniestro se produce en una planta de producción ubicada en la avenida La Florida de Cajamarquilla. Se desconocen las causas que originaron el fuego, que podía verse a varios kilómetros a la redonda.

El incendio se inició aproximadamente a las 7:47 p.m. y hasta el lugar de la emergencia llevaron varias unidades contra incendios: 6 autobombas, 1 ambulancia, 3 de rescate, 2 escalas, 2 plataformas, 1 cisterna y 1 autobomba/rescate.

Fueron los pobladores de la zona quienes alertaron de este incendio a los bomberos. El fuego ha alcanzado una estructura ubicada en la Mz. F de dicho lugar y provocó pánico entre los vecinos.

Los pobladores indicaron que el lugar afectado funciona a la vez como almacén y local comercial. Los bomberos evaluaron los daños ocasionados en la estructura afectada por las llamas.

Ante el incendio que se registra en Cajamarquilla, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del SAMU, desplegó dos ambulancias para brindar atención en la zona.

¿Qué hacer en caso de un incendio?

Si eres testigo o estás en medio de un incendio, lo primero que debes hacer es mantener la calma, luego evacúa por la ruta designada y llama al 116 (Central de Emergencia de Bomberos).

Si no puedes evacuar la zona de emergencia, cierra las puertas, coloca trapos húmedos en las rendijas y busca una ventana. Si hay humo, tápate la nariz y boca con un trapo húmedo y gatea cerca del suelo.