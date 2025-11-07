Alrededor de 20 familias resultaron afectadas tras el incendio ocurrido la noche de ayer, jueves 6 de noviembre, en el pasaje El Boquerón, ubicado a la altura de la avenida Contralmirante Mora, en la zona de Puerto Nuevo, Callao.

A la zona del incendio llegaron hasta nueve unidades del Cuerpo de Bomberos del Perú para aplacar las llamas, según informó a RPP Larry Lynch, subgerente de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastre de la Municipalidad Provincial del Callao.

Luego de varias horas, los bomberos pudieron aplacar el fuego, realizando trabajos de contensión.

El funcionario precisó que la falta de agua en la zona dificultó por momentos la labor de los hombres de rojo.

Sobre heridos o fallecidos, Lynch sostuvo que no se tiene reporte alguno. Las causas del siniestro aún se desconocen y serán investigadas por las autoridades competentes.

¿Qué hacer en caso de un incendio?

Si eres testigo o estás en medio de un incendio, lo primero que debes hacer es mantener la calma, luego evacúa por la ruta designada y llama al 116 (Central de Emergencia de Bomberos). Si no puedes evacuar, cierra las puertas, coloca trapos húmedos en las rendijas y busca una ventana. Si hay humo, tápate la nariz y boca con un trapo húmedo y gatea cerca del suelo.