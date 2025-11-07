Minedu se pronunció tras ataque a centro educativo. Foto: América Noticias
Minedu se pronunció tras ataque a centro educativo. Foto: América Noticias
Redacción EC
Redacción EC

A través de un comunicado, el se pronunció tras el ataque a balazos a la construcción de la Institución Educativa Francisco Bolognesi Cervantes, en el distrito de , la mañana del jueves 7 de noviembre a vista y paciencia de transeúntes.

En este centro educativo que forma del Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) del Minedu se confirmó que durante el atentado no había estudiantes ni personal educativo en el lugar, al tratarse de una zona exclusiva para los trabajos de realización.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

La entidad precisó que sí resultaron heridos el vigilante Víctor Balbín Araujo y el técnico Jesús Díaz Aliaga, quienes se encuentran estables y fuera de peligro en una clínica local.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC