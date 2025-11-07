A través de un comunicado, el Ministerio de Educación (Minedu) se pronunció tras el ataque a balazos a la construcción de la Institución Educativa Francisco Bolognesi Cervantes, en el distrito de San Juan de Lurigancho, la mañana del jueves 7 de noviembre a vista y paciencia de transeúntes.

En este centro educativo que forma del Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) del Minedu se confirmó que durante el atentado no había estudiantes ni personal educativo en el lugar, al tratarse de una zona exclusiva para los trabajos de realización.

La entidad precisó que sí resultaron heridos el vigilante Víctor Balbín Araujo y el técnico Jesús Díaz Aliaga, quienes se encuentran estables y fuera de peligro en una clínica local.