Un presunto extorsionador fue detenido por agentes del Serenazgo y de la Policía Nacional en el cruce de las avenidas Tomás Marsano y Caminos del Inca, a la altura del paradero conocido como La Bolichera, en el distrito de Surco.

El sujeto fue sorprendido en flagrancia cuando amenazaba a un chofer de transporte público para exigirle dinero.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

De acuerdo con el subgerente de Operaciones de Seguridad Ciudadana de Surco, Abdul Miranda, el hombre identificado como Billy Romayma (32) abordó el vehículo haciéndose pasar por pasajero y, durante el trayecto, intimidó al conductor.

“Empezó a extorsionar al conductor, solicitándole dinero. Le dijo ‘Ya sabes cómo es, tienes que alinearte, tengo que darle cuenta a Chucky, tienes que darme 30 soles’”, explicó el funcionario a RPP.

El conductor aprovechó la presencia de policías y serenos en la zona para descender del bus y pedir ayuda. Inmediatamente, las fuerzas del orden intervinieron al sospechoso, quien fue reducido y trasladado a la comisaría.

Según informó la comuna, el detenido tiene antecedentes policiales por un caso del año 2017, en el que habría tenido un enfrentamiento armado con un efectivo policial. El Ministerio Público ya dispuso las primeras diligencias en torno a este nuevo caso de presunta extorsión.

Romayma fue derivado al Departamento de Investigación Criminal de Santiago de Surco, donde continuará el proceso en el marco del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.