Ya llegaron las cabinas del teleférico de Miraflores: ¿cuándo serán instaladas y qué día es su apertura?
Han pasado 3 años ya desde que se colocó simbólicamente la primera piedra del proyecto “Vaivén Miraflores”, el primer teleférico que tendrá la ciudad de Lima y que unirá el malecón de dicho distrito con la playa Redondo. Pese a que a lo largo de este tiempo se ha registrado más de un retraso por distintos factores, todo parece indicar que su apertura para la mitad del verano próximo ya es un hecho. El Comercio conoció que esto se debe a que por fin arribaron a nuestro país las cabinas y demás piezas que faltaban, cuya instalación iniciará en diciembre próximo.

