Ya llegaron las cabinas del teleférico de Miraflores: ¿cuándo serán instaladas y qué día es su apertura?

Se trata de dos cabinas con capacidad para hasta 15 pasajeros cada una, que llegaron al país armadas y selladas. En el caso del resto de los elementos, como cables, poleas y la estructura metálica que soporta todo el sistema arribaron empacados en contenedores. Tanto los pernos como las demás piezas son de material inoxidable.

También arribaron algunas piezas adicionales que servirán para el montaje.

Estas cabinas harán un recorrido de 310 metros en 3 minutos, desde el parque Domodossola hasta un paradero a construirse en un área de 440m2 en la Costa Verde. Tendrán acceso para sillas de ruedas, así como soportes para bicicletas y tablas de surf. Se permitirá el ingreso de mascotas y se estima que el costo de viaje será de 15 soles ida y vuelta, con una tarifa por tramo de aproximadamente 8 soles.

El proyecto del teleférico de Miraflores también contempla la revitalización del entorno urbano, con iluminación, paisajismo y espacios integrados para la cultura, el arte y el deporte. Está a cargo del consorcio Zig Zag Teleféricos S.A.C., que firmó un contrato con la municipalidad para el desarrollo, operación y mantenimiento del sistema. La inversión total asciende a casi 10 millones de dólares, financiada mediante capital privado.

Los trabajos se han retomado luego de que obra estuviera paralizada por unos meses. (Foto: Lenin Tadeo)

¿Cuándo estará lista la obra?

En julio pasado, Zigzag Teleféricos ya había confirmado a este Diario que el proyecto seguía siendo totalmente viable y que las cabinas ya se encontraban completamente ensambladas y listas para ser enviadas a Lima desde Suiza, país sede de Doppelmayr (empresa constructora de teleféricos ), entre setiembre y octubre de este año.

En diálogo con El Comercio, el ingeniero Luis Luy, gerente general de la empresa, indicó aquella vez que la obra general presentaba un avance del 23%, pero que solo la parte de los anclajes ya estaban a un 75%. "Es una puesta en valor que va a cambiar la manera en que limeños y visitantes perciban la Costa Verde”, sostuvo.

Llegada de cabinas se retrasó y por tanto su instalación ahora será en diciembre.

En tanto, al día de hoy, el avance ha sido significativo, según comentó Luis Miguel Ciccia, socio de la empresa Zigzag Teleféricos, a El Comercio, tomando en cuenta que en el medio hubo una paralización de los trabajos por unos meses, lo que ha ocasionado que el cronograma de entrega se haya modificado un poco. "Se cambiaron un poco las fechas tras el cierre del proyecto por un tiempo. Eso ya se superó por completo. Todo está en regla", refirió.

De acuerdo con lo establecido, Zigzag debe de concluir lo concerniente a toda la obra civil, tanto en la parte del malecón, como en la playa Redondo. Una vez terminado esto, lo cual se estima que será en dos meses, técnicos de Doppelmayr arribarán al Perú y procederán con la instalación de las cabinas y puesta en marcha del teleférico. Esto también durará dos meses. Es decir, en febrero del 2026, el teleférico podrá ser aperturado al público .

Técnicos de Doppelmayr llegarán al Perú para etapa de instalación de cabinas y demás piezas.

“Nosotros debemos de terminar toda la obra civil y entregarla el 15 de diciembre. De ser así, los técnicos austriacos y suizos de la misma compañía van a instalar todo lo que es el teleférico y nos entregarían la obra el 15 de febrero. Por esa fecha inauguraríamos el proyecto . Se ha movido un poco todo por los meses que paramos“, detalló.

Por su parte, el ingeniero Alex Baumgartner, representante de Doppelmayr, la empresa constructora de teleféricos, señaló que el teleférico cuenta con los estándares mas altos de calidad y agregó que el mismo modelo, que incluye el sistema electromecánico, es el que funciona en Estados Unidos o Suiza.

Obra en parque Domodossola luce de esta manera. Se espera que trabajos civiles culminen el 15 de diciembre. (Foto: Lenin Tadeo)

“En los 5 años que Doppelmayr va a quedarse en el proyecto, garantizaremos el mantenimiento según las normas establecidas, que son las más exigentes del rubro“, dijo.

Sanción y obra paralizada

El pasado 14 de mayo, a través de un comunicado, la Municipalidad de Miraflores precisó que la empresa Zigzag fue sancionada por “ejecutar obras que atentaban conta la libre accesibilidad”, pues se detectó que reiniciaron trabajos en la zona pese a estar impedidos, “atentando contra el libre tránsito vehicular o peatonal”.

“La empresa también fue notificada por negarse a las visitas de inspección del supervisor de obra encargado de la verificación técnica, así como personal de la Subgerencia de Fiscalización y Control y/o de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, infracción considerada muy grave“, agregó.

Obra ya lleva tres años. Ha sufrido varias demoras por distintos factores. (Foto: Lenin Tadeo)

En diálogo con El Comercio, el municipio sostuvo que se notificó de una paralización a la empresa con el fin de que cese sus actividades de forma provisional hasta que se aclarase el cambio del modelo constructivo empleado, que, según señalaron, difería del Estudio de Ingeniería que la misma empresa presentó a la municipalidad.

En tanto, Ciccia explicó a El Comercio que como parte de la obra civil del proyecto se venían colocando las piezas de anclaje en la parte de abajo (playa Redondo) y en la parte de arriba (parque Domodossola). Es aquí último donde el municipio observó que no estaba firme la base de los anillos y determinó que tiene que haber un tercer anillo para que el soporte de las cabinas quede muy bien cimentado.

En la playa Redondo se viene construyendo un paradero en un área de 440m2 como parte del teleférico.

“Por un error de uno de los técnicos de la constructora que realiza los trabajos es que no dejó pasar a los supervisores para que revisen lo que ya se estaba subsanando. Estuvimos reparando la observación y después nos multaron y nos cerraron, pero es culpa netamente de la constructora”, sostuvo Ciccia.

Algunos hitos y retrasos

La iniciativa fue presentada en noviembre del 2022, fecha en la que se colocó simbólicamente la primera piedra. A partir de ese momento, ha sufrido constantes demoras debido al hallazgo de ciertos materiales externos en la zona de trabajo y complicaciones en la fabricación de los componentes a utilizar.

En julio del 2024, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, había proyectado que el novedoso sistema de transporte estaría listo para el primer trimestre del 2025. Sin embargo, en diciembre de ese año, el plazo de entrega cambió, pues la concesionaria a cargo fijó como fecha tentativa para la inauguración del teleférico agosto del 2025.

Se proyectó que el teleférico haría un recorrido de 310 metros aproximadamente. El proyecto inició en noviembre del 2022. / Britanie Arroyo

Asimismo, se conoció que el primer cargamento de piezas metálicas, que servirá como base para la instalación del teleférico, tenía previsto llegar al Perú el 10 de enero pasado. No obstante, entre fines de marzo y primeros días de abril estaba programado el envío de cabinas, frenos, cables, arranques, enlaces, engranaje y demás partes. Cabe mencionar que estas piezas arribaron meses después.

Según explicó Ciccia, en enero último, el primer retraso en el proyecto se debió principalmente al descubrimiento de un antiguo cable de alta tensión, lo que generó una prolongada demora. El incidente ocurrió en una zanja excavada en la zona profunda destinada a la instalación de los pilares de la base 2, que conecta con la playa. “Es por eso que tuvimos que aguantar la entrega de las piezas”, detalló.

El viaje, de unos tres minutos, se realizará desde el Malecón de Miraflores (parque Domodossola) hacia la Playa Redondo II. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Agregó que si las piezas hubiesen llegado como estaba programado habrían permanecido en un almacén de Aduanas. Por eso es que se frenó la fabricación de las piezas y se mandó solo una pequeña parte. Lo que resta (casi la totalidad) es lo que recién ha llegado al país.