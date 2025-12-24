A puertas de las celebraciones de fin de año, todas las familias se centran en encontrar el mejor vestuario, regalos y preparar la deliciosa cena que reúne a todos alrededor de la mesa. Todos estos escenarios nos exponen a grandes multitudes de personas, por ende, al riesgo de contraer la influenza H3N2. Por ello, Essalud brinda una serie de recomendaciones para que la población tenga en cuenta en el cuidado de su salud.

¿Cómo reconocer la Gripe H3N2?

El Seguro Social de Salud (EsSalud) dio a conocer cómo diferenciar la influenza AH3N2 de una gripe común. La entidad indicó que la influenza comenzaba de manera más agresiva, similar a la del COVID-19. Puedes reconocerla al presentar síntomas como fiebre alta, cefalea, tos seca, cansancio extremo y/o dolor muscular.

Minsa decreta alerta epidemiológica a nivel nacional por Influenza

Recomendaciones para cuidarse ante un posible contagio de influenza A H3N2

Evitar lugares altamente concurridos.

Reforzar el lavado frecuente de manos.

Mantener el hábito del uso de alcohol en gel.

Ventilar los ambientes con frecuencia.

Se recomienda el uso de mascarilla en ambientes de grandes aglomeraciones, en caso de presencia de síntomas de resfrío leve o si eres una persona con factores de riesgo.

Se recuerda a la población, primar la seguridad de niños, adultos mayores y personas con comorbilidades. En caso de resfrío, usar mascarilla y evitar contacto directo con ellos.

Finalmente, es importante NO exponer a más personas a un resfrío o a un posible caso de H3N2. Si tienes algún malestar o síntoma, quédate en casa. Usa mascarilla en espacios cerrados, desinfecta tus manos y evita reunirte con más personas.

Vacúnate contra la influenza.

¿Qué hacer si contraigo la influenza H3N2?

EsSalud recomienda (tras el diagnóstico) reposo e hidratación constante. El tratamiento se seguirá de acuerdo a los síntomas que presente el paciente, es decir, medicinas que alivien el dolor muscular, fiebre y demás. Al igual que el COVID-19, la influenza H3N2 no tiene un tratamiento específico; solo se lidia con el alivio de los síntomas.

Los expertos también resaltan la importancia de una dieta saludable y un debido descanso, que permitan que el paciente cumpla con el proceso de recuperación a su propio ritmo.

¿Cómo prevenir el contagio de la influenza H3N2?

La vacunación contra la influenza es la más fuerte arma contra el virus hasta el momento. EsSalud indicó que las campañas de vacunación se han realizado a lo largo del año desde abril a diciembre priorizando a adultos mayores, gestantes y niños.

Si ya recibiste la dosis correspondiente a este año, no debes aplicarte una segunda. Solo una dosis basta para reducir las complicaciones. Si necesitas ayuda médica u orientación con un posible diagnóstico de influenza A (H3N2), puedes comunicarte con la Línea 107 de Essalud.