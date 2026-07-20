La consagración de España dejó postales inolvidables, pero ninguna ha calado tan hondo en el corazón de los aficionados como la celebración de Lamine Yamal junto a su pequeño hermano, Keyne. Tras el pitazo final, el campo de juego se convirtió en el escenario de un reencuentro familiar que ya es el fenómeno viral del momento en redes sociales.

El emotivo abrazo entre Lamine Yamal y su hermano en pleno festejo

Después del agónico triunfo por 1 a 0 de la “Furia Roja”, sellado con un gol de Ferran Torres en el alargue, la euforia se apoderó del estadio. Sin embargo, los flashes se desviaron rápidamente hacia el césped cuando un pequeño de apenas tres años ingresó corriendo.

Finally trophy with this duo 🥹❣️ pic.twitter.com/R3vkvI6ONQ — Mira ᯓ★ (@AddictedtoFCB8) July 20, 2026

Vestido con la camiseta de la selección de España, el niño fue directo hacia los brazos de la joven estrella del Barcelona. Yamal no dudó en levantarlo y fundirse en un emotivo abrazo que reflejó la cara más humana y familiar del éxito deportivo.

Keyne Yamal: De amuleto de la Selección a fenómeno viral en redes

La imagen del abrazo recorrió las plataformas digitales en cuestión de minutos, transformándose en lo más compartido de la jornada. Pero la euforia por el pequeño no es nueva: Keyne ya se había ganado el título del personaje más querido y comentado de todo el torneo.

Su carisma en las tribunas y sus tiernas reacciones a lo largo del campeonato lo convirtieron en el verdadero amuleto de la afición española, coronando su “estrellato” con esta invasión de campo que ya es historia de las celebraciones futbolísticas.

Las reacciones en redes al tierno momento de los hermanos Yamal

TikTok, X (antes Twitter) e Instagram se inundaron de memes positivos, ediciones de video y mensajes de admiración hacia la familia de Lamine Yamal. Los usuarios destacaron la madurez del delantero, pero sobre todo, la espontaneidad de Keyne, quien con solo tres años le robó el protagonismo a los campeones del mundo.

“La verdadera Copa es la familia”, comentaron cientos de usuarios al viralizar el video del abrazo en el césped.

El Rey del Regate en el Mundial

Lamine Yamal desplegó toda su magia y desborde por la banda derecha, convirtiéndose en una pesadilla constante para las defensas rivales. Las estadísticas de la FIFA confirman su dominio absoluto en el uno contra uno: Yamal completó un total de 35 regates exitosos, liderando este apartado en todo el torneo por encima de figuras consagradas como Kylian Mbappé (28) y el propio Lionel Messi (25).

Un Récord de Efectividad Histórico (12 de 12)

Con el triunfo ante Francia en semifinales y posteriormente ante Argentina en la gran final, Yamal impuso un récord sin precedentes para cualquier futbolista europeo: ha ganado los 12 partidos que ha iniciado como titular entre la Eurocopa (2024) y la Copa del Mundo (2026). Su sola presencia desde el arranque ha sido sinónimo de un 100% de victorias para “La Roja” en los torneos más exigentes del planeta.