El delantero de la "Furia Roja" protagonizó la postal más tierna del torneo al levantar en brazos a Keyne, el pequeño de tres años que se robó el corazón de la hinchada durante toda la Copa del Mundo. (Foto: Lamine Yamal X)
El delantero de la "Furia Roja" protagonizó la postal más tierna del torneo al levantar en brazos a Keyne, el pequeño de tres años que se robó el corazón de la hinchada durante toda la Copa del Mundo. (Foto: Lamine Yamal X)
Por Paolo Valdivia

La consagración de España dejó postales inolvidables, pero ninguna ha calado tan hondo en el corazón de los aficionados como la celebración de Lamine Yamal junto a su pequeño hermano, Keyne. Tras el pitazo final, el campo de juego se convirtió en el escenario de un reencuentro familiar que ya es el fenómeno viral del momento en redes sociales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.