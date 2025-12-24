Incendios en Navidad producidos por cortocircuito. Foto: Andina
Redacción EC
En la época de , los continúan siendo una de las principales emergencias atendidas por el Cuerpo General de los Bomberos del Perú, y la mayoría tiene un origen eléctrico.

Según los especialistas de los hombres de rojo, a nivel nacional se registran más de 22.000 incendios por riesgo eléctrico, de los cuales cerca de 4 mil son en diciembre, provocados por sobrecarga de tomacorrientes, conexiones defectuosas o el uso de luces y extensiones en mal estado.

Más causas de incendio por cortocircuito

Otro riesgo clave es la sobrecarga de tomacorrientes, especialmente por el uso de . Los especialistas señalan que sumar varias extensiones (más voltaje) o emplear productos de mala calidad deteriora el cableado, incrementa la temperatura y hace más probable un cortocircuito.

¿Sabías que los incendios aumentan cada año?

La IV Comandancia Departamental Lima Centro indicó que solo en Lima y Callao, durante el , las emergencias por incendios continúan en aumento:

* 2022: 104 incendios

* 2023: 116 incendios

* 2024: 130 incendios

La mayoría ocurren en galerías, tiendas, almacenes y viviendas, principalmente por cortocircuitos eléctricos, almacenamiento inadecuado de productos inflamables y por el uso de artefactos pirotécnicos.

MML y plan para Mesa Redonda en Navidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) lleva a cabo un plan integral de seguridad para la campaña navideña 2025 en Mesa Redonda, el Mercado Central y el Triángulo Grau, zonas que concentran la mayor actividad comercial en estas fechas. El objetivo es proteger a los miles de compradores que visitan diariamente este conglomerado durante diciembre.

Aquí las rutas de acceso, salida y los puntos de encuentro en caso de emergencias:

