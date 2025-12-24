En la época de Navidad, los incendios continúan siendo una de las principales emergencias atendidas por el Cuerpo General de los Bomberos del Perú, y la mayoría tiene un origen eléctrico.
Según los especialistas de los hombres de rojo, a nivel nacional se registran más de 22.000 incendios por riesgo eléctrico, de los cuales cerca de 4 mil son en diciembre, provocados por sobrecarga de tomacorrientes, conexiones defectuosas o el uso de luces y extensiones en mal estado.
Más causas de incendio por cortocircuito
Otro riesgo clave es la sobrecarga de tomacorrientes, especialmente por el uso de luces decorativas en árboles y paredes. Los especialistas señalan que sumar varias extensiones (más voltaje) o emplear productos de mala calidad deteriora el cableado, incrementa la temperatura y hace más probable un cortocircuito.
¿Sabías que los incendios aumentan cada año?
La IV Comandancia Departamental Lima Centro indicó que solo en Lima y Callao, durante el 24 y 25 de diciembre, las emergencias por incendios continúan en aumento:
* 2022: 104 incendios
* 2023: 116 incendios
* 2024: 130 incendios
La mayoría ocurren en galerías, tiendas, almacenes y viviendas, principalmente por cortocircuitos eléctricos, almacenamiento inadecuado de productos inflamables y por el uso de artefactos pirotécnicos.
MML y plan para Mesa Redonda en Navidad
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) lleva a cabo un plan integral de seguridad para la campaña navideña 2025 en Mesa Redonda, el Mercado Central y el Triángulo Grau, zonas que concentran la mayor actividad comercial en estas fechas. El objetivo es proteger a los miles de compradores que visitan diariamente este conglomerado durante diciembre.
Aquí las rutas de acceso, salida y los puntos de encuentro en caso de emergencias:
