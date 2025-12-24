Estamos a pocas horas de la llegada de la Navidad y los sentimientos de alegría, esperanza, fe y unión ya afloran en las familias que esperan con ansias esta celebración, que conmemora el nacimiento del niño Jesús.

Como cada 24 de diciembre, con motivo de la Nochebuena, en los hogares peruanos se vive con devoción y entusiasmo la Navidad, que, aunque tiene como figura principal a Jesucristo niño, también reúne otros elementos clásicos como el tradicional árbol navideño, Papá Noel, la cena y, por supuesto, los regalos, tan esperados sobre todo por los más pequeños de la casa.

El Comercio invita a todos sus lectores a compartir su alegría enviándonos sus fotos de Navidad, ya sea acompañados por familiares o amigos, para así mostrarle al Perú y al mundo que somos un país donde las tradicionales fiestas de fin de año se viven con algarabía, plenitud y con la esperanza de tener un mañana mejor.

¿Cómo participar?

Puedes enviarnos tus fotos al correo cartas@comercio.com.pe e incluir tu nombre completo, DNI y lugar de residencia.

También puedes compartir una foto en tus redes sociales con el hashtag #NavidadConElComercio.

Como verás, es muy fácil participar.

Las fotos que sean enviadas al correo corporativo o compartidas en redes sociales serán publicadas en una fotogalería en nuestra página web.

¡Vive la Navidad con El Comercio!