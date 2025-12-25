Tres robustos bebés nacieron en la madrugada de la Navidad 2025 en el INMP | Foto: Joel Alonzo / El Comercio
Redacción EC
El ministro de Salud, Luis Quiroz, presentó a los primeros bebés recién nacidos durante las primeras horas de la Navidad, en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP).

Los primeros niños en nacer fueron Elijah, hijo de la señora María Moreno; Santiago, hijo de la señora Shiomara Ureta; y otro varoncito que todavía no ha sido nombrado, quien es hijo de la señora Cledy Santi Condori.

Una pareja de padres contempla a su bebé recién nacido en la Navidad 2025 | Foto: Joel Alonzo / El Comercio
Una madre mira a su pequeño recién nacido en la jornada de Navidad 2025 | Foto: Joel Alonzo / El Comercio
También en Essalud

Asimismo, en el Hospital Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega, de la Red Prestacional Sabogal, del Seguro Social de Salud (Essalud), nació la pequeña Alaia, a las 12:25 am del 25 de diciembre.

La bebé nació pesando 3 kilos 250 gramos y se encuentra en perfectas condiciones de salud. Este fue el primer alumbramiento en el seguro social en la Navidad 2025.

