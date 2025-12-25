Vista del nacimiento en el hogar de la familia Cegarra Mantilla | Foto: Ernesto Cegarra
  • Vista del nacimiento en el hogar de la familia Cegarra Mantilla | Foto: Ernesto Cegarra
  • El señor Cerapio Maldonado posa junto al nacimiento de su casa en los momentos previos a la llegada de Navidad | Foto: Lissette Maldonado
  • La pequeña Alannita Rojas posa feliz pues sabe que en Navidad recibirá el amor de sus padres y muchos regalitos | Foto: Julio César Rojas Yataco
  • Una Navidad especial para Isamar Solórzano pues se encuentra en la dulce espera | Foto: Isamar Solórzano
  • Claudia Alvarado posa feliz junto a Papá Noel | Foto. Claudia Alvarado
  • Como si fuera una artista, la gatita Valkiria posa en la sala de la casa de su familia | Foto: Sophia Flores
  • La pequeña Maya posa y también disfruta de la Navidad | Foto: Jaddy Ladrón de Guevara
  • Yasnie Loayza envía desde Piura esta foto del compartir navideño en su centro de trabajo | Foto: Yasnie Loayza Quiñones
La llegada de la llenó de esperanza e ilusión los corazones de las familias peruanas que, como cada año, celebraron en armonía y unión la conmemoración del nacimiento del niño Jesús.

Ya sea disfrutando de una rica cena, orando frente al nacimiento o abriendo regalos, los peruanos se volvieron a juntar para darse el abrazo más esperado en esta importante celebración decembrina.

Y, como no podía ser de otra manera, los lectores de El Comercio también se sumaron a los festejos navideños y compartieron con nosotros las imágenes de su Nochebuena.

Disfruta la galería de imágenes que te presentamos en esta nota.

