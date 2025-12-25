La llegada de la Navidad llenó de esperanza e ilusión los corazones de las familias peruanas que, como cada año, celebraron en armonía y unión la conmemoración del nacimiento del niño Jesús.
Ya sea disfrutando de una rica cena, orando frente al nacimiento o abriendo regalos, los peruanos se volvieron a juntar para darse el abrazo más esperado en esta importante celebración decembrina.
Y, como no podía ser de otra manera, los lectores de El Comercio también se sumaron a los festejos navideños y compartieron con nosotros las imágenes de su Nochebuena.
Disfruta la galería de imágenes que te presentamos en esta nota.
