Miraflores: Dos árboles caídos en una semana, cuatro heridos y ningún responsable

Por segunda vez en una semana, un árbol cayó sobre un vehículo en el distrito de Miraflores. El incidente, registrado la mañana del martes en la cuadra 6 de la calle Colón, provocó heridas leves tanto en el conductor como en el copiloto del furgón cuya cabina terminó destrozada a causa del impacto.

Personal de Serenazgo, Defensa Civil y la Policía llegaron al lugar para asistir a los afectados, quienes fueron trasladados a una clínica cercana para ser evaluados.

El hecho tiene lugar apenas cinco días después de que un enorme árbol de caucho se desplomara sobre una camioneta en la intersección de las calles Madrid, Ramón Zavala y la avenida de la Aviación, dejando dos heridos y cuantiosos daños en el vehículo.

Según vecinos de la calle Colón este sería el cuarto árbol que cae en la zona en los últimos dos años. Dicha estadística no pudo ser comprobada por este Diario a falta de reportes oficiales sobre este tipo de incidentes en el distrito.

“Estos eventos hablan de una muy mala planificación urbana, propia de una ciudad con calles llenas de huecos, altos niveles de contaminación y construcciones que se apropian de las veredas. Acá no solo hablamos de árboles sino del ecosistema urbano, que incluye insectos, bacterias, aves, ardillas, todo lo que esté vinculado a esto”, comenta a El Comercio el director de la carrera de Geografía y Medio Ambiente en la PUCP, Ricardo Bohl.

Según el municipio, la caída del primer árbol se debió a una fuga de agua en una conexión subterránea, la cual debilitó la base y que era imposible de prevenir. La Municipalidad de Miraflores, además, habría presentado el informe técnico a Sedapal y estaría en manos de la empresa estatal determinar si se trataba de una conexión clandestina o el colapso de alguna matriz administrada por ellos.

Al cierre de este artículo, El Comercio no pudo obtener un pronunciamiento oficial de Sedapal sobre los avances de esta investigación.

La caída del primer árbol dejó dos heridos leves y causó cuantiosos daños en el vehículo, además de derribar dos postes de luz y fibra óptica. / Municipalidad de Miraflores

El incidente del último martes, por otro lado, se debería a trabajos realizados cerca de la zona que habrían causado el corte de raíces del árbol, asegura un vocero edil. “Estamos investigando cuál de las empresas lo habría causado para determinar responsabilidades”, señalaron a este Diario.

Según Bohl, geógrafo especializado en planificación territorial y gestión de desastres, las razones detrás de la caída de un árbol son múltiples pero “todos nos hablan de una mala planificación”.

El municipio descartó la falta de mantenimiento como causa de la caída del árbol.

“Todos los distritos deben tener un inventario de árboles y monitorearlos para ver en qué situación están, pero acá vemos que hay un análisis posterior, impulsado por presión social o mediática. Si existe una oficina de parques y jardínes, con un comité de Defensa Civil que encabeza el alcalde de tu municipio, no deben esperar a que esto pase para realizar un informe sino que ya deberían tenerlo hecho”, asegura el experto.

El municipio asegura contar con dicho inventario, el mismo que “es renovado cada 6 meses o anualmente para saber cuándo y cómo se debe podar cada uno de ellos”; sin embargo, insisten en que ambos casos eran imposibles de prever debido a que se trataron de condiciones excepcionales.

Bohl discrepa en ese punto con el municipio. “Por supuesto que se puede prever con un monitoreo”, señala el experto. “El problema es que se alcanzan puntos en los nadie asume responsabilidades y uno le echa la culpa al otro de quién depende ese tipo de monitoreos, todo ello en perjuicio de la ciudadanía”.