En un comunicado, la Cancillería peruana se pronunció sobre la decisión del Gobierno de Ecuador de mantener el Centro de Atención Binacional Fronterizo ubicado en Huaquillas como único paso fronterizo entre el Perú y ese país.

Indicó que el tránsito en el puente internacional Aguas Verdes-Huaquillas se mantiene sin cambios, y que las autoridades peruanas entablaron contacto con sus contrapartes ecuatorianas para adoptar medidas “que permitan gestionar la presente situación y reforzar de manera conjunta el combate contra la delincuencia organizada transnacional y el control de la migración irregular”.

El comunicado de la Cancillería peruana

En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su “mejor disposición para cooperar con las autoridades ecuatorianas en materia de seguridad en el marco de los mecanismos y acuerdos binacionales y regionales vigentes”.

La posición de Ecuador

La Cancillería ecuatoriana informó que, a partir del 24 de diciembre, se mantendrán habilitados únicamente los pasos internacionales Rumichaca (Centro Nacional de Atención Fronteriza) en la frontera con Colombia, y de Huaquillas (Centro Binacional de Atención Fronteriza y puente internacional) en la frontera con Perú.

Detalló que la medida responde a “razones de seguridad nacional” y ha sido informada “oportunamente” a los Gobiernos de Colombia y Perú.

Los pasos fronterizos señalados serán los únicos pasos internacionales autorizados para transitar entre Ecuador y ambos países.