Tres personas resultaron heridas después de que el vehículo en el que viajaban impactara violentamente contra un poste de alumbrado público, ubicado a la altura del cruce de las avenidas Universitaria y La Marina, en el distrito de San Miguel. El hecho ocurrió en la mañana de este jueves 25 de diciembre en plena celebración de Navidad.

Los heridos son el conductor de la unidad, que en ese momento realizaba el servicio de taxi por aplicativo, y dos pasajeros. De acuerdo con radio Exitosa, el auto siniestrado se dirigía de Carabayllo a Miraflores.

Las personas afectadas fueron conducidas a una clínica cercana para ser atendidas. Se supo que los heridos sufrieron contusiones en el rostro y en la pierna.

Un testigo contó que el accidente ocurrió aproximadamente a las 6:25 a.m.

El choque ocurrió a la altura del cruce de las avenidas La Marina y Universitaria | Foto: Joseph Ángeles/ @photo.gec

“Estaba echado cuando escuché el estruendo. Me bajé del vehículo y había dos personas que salían agraviadas. Una estaba con el pómulo roto y el otro estaban con la pierna fracturada. Al chocar (el vehículo) le aplastó la pierna. Se dirigían a la avenida Del Ejército en Miraflores. Eran dos varones”, relató a la citada radioemisora.

De acuerdo a las primeras indagaciones, el conductor del taxi se habría quedado dormido metros antes del lugar del accidente, situación que habría generado que pierda el control de su unidad y finalmente impacte contra el poste.

