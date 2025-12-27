Una vivienda familiar ubicada en la cuadra 1 de la calle Morro Solar, en el distrito del Rímac, fue atacada con un artefacto explosivo alrededor de las 12:30 de la madrugada de este sábado 27 de diciembre. El hecho generó alarma entre los vecinos de la zona debido a la fuerza de la detonación y a los daños ocasionados en el inmueble.
Al momento del atentado, los integrantes de la familia se encontraban reunidos en la sala de la vivienda. Pese a la violencia del ataque, no se registraron personas heridas, según informaron los propios ocupantes del domicilio.
La explosión provocó severos daños materiales, destruyendo la puerta principal y las ventanas de vidrio del primer y segundo piso. Los fragmentos quedaron esparcidos en la vereda, lo que incrementó el temor entre los residentes del sector, quienes salieron de sus casas tras escuchar el estruendo.
Los propietarios indicaron que no habían recibido amenazas previas ni mensajes extorsivos y señalaron desconocer los motivos del ataque. El caso fue comunicado a las autoridades, que iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
