El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su cuenta de X reportó un sismo de magnitud 4.8 esta noche en la provincia limeña de Barranca. El temblor fue sentido en varios distritos de Lima Metropolitana y el Callao.
El evento ocurrió a las 9:35 p. m., con un epicentro ubicado 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto, en Barranca. Tuvo una profundidad de 29 kilómetros e intensidad III en Supe Puerto, precisa.
Hasta el momento el COEN Indeci no ha reportado daños personales ni materiales.
Cabe señalar que el Perú se encuentra en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica mundial.
