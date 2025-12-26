Tuvo una profundidad de 29 km. y una intensidad de grado III en la escala de Mercalli. Foto: USGS
Redacción EC
Redacción EC

El en su cuenta de X reportó un esta noche en la provincia limeña de Barranca. El temblor fue sentido en varios distritos de Lima Metropolitana y el Callao.

El evento ocurrió a las 9:35 p. m., con un epicentro ubicado 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto, en Barranca. Tuvo una profundidad de 29 kilómetros e intensidad III en Supe Puerto, precisa.

Hasta el momento el COEN Indeci no ha reportado daños personales ni materiales.

Cabe señalar que el Perú se encuentra en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica mundial.

