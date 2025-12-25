Este miércoles 25 de diciembre, tras las celebraciones por Nochebuena, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que Lima despertó con una densa capa de contaminantes.

Y es que, de acuerdo con la Entidad, el uso masivo de pirotecnia durante la Navidad provocó un incremento crítico en los niveles de polución, superando en un 125% los valores registrados en la misma fecha del año anterior.

El monitoreo de la calidad del aire detectó un pico de contaminación entre la 01:00 y las 06:00 a. m. de hoy, cuando el material particulado fino PM2.5, uno de los contaminantes más peligrosos para la salud respiratoria, alcanzó niveles alarmantes en varios distritos.

¿Qué distritos presentan mayor contaminación del aire tras Nochebuena?

Aunque el fenómeno se registró en todo Lima, las estaciones de vigilancia en Lima Norte reportaron las cifras más preocupantes. En Puente Piedra, por ejemplo, la concentración máxima llegó a los 158.2 µg/m³ a las 04:00 a. m., siendo el más alto reportado.

De igual forma, estos distritos tuvieron cifras muy alarmantes.

San Martín de Porres : 102.53 µg/m³ (01:00 h)

: 102.53 µg/m³ (01:00 h) San Juan de Lurigancho : 109.31 µg/m³ (03:00 h)

: 109.31 µg/m³ (03:00 h) Villa María del Triunfo : 67.09 µg/m³ (01:00 h)

: 67.09 µg/m³ (01:00 h) Campo de Marte (Jesús María): 64.75 µg/m³ (03:00 h)

(Jesús María): 64.75 µg/m³ (03:00 h) Santa Anita : 112.06 µg/m³ (04:00 h)

: 112.06 µg/m³ (04:00 h) Pariachi (Ate): 109.30 µg/m³ (06:00 h)

Fuegos artificiales en Puente Piedra | Foto: Senamhi

¿Qué agravó este fenómeno y cómo afecta a Lima?

El marcado incremento del 125% respecto al 2024 no solo se atribuye a la quema de productos pirotécnicos, sino también a condiciones meteorológicas desfavorables.

La presencia de un mar más frío y patrones de vientos débiles generaron una estabilidad atmosférica que impidió la dispersión de los contaminantes, favoreciendo su acumulación sobre la superficie urbana.

Datos sobre la contaminación del aire | Foto: Senamhi

El Ministerio del Ambiente reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar estas prácticas en las próximas celebraciones de Año Nuevo, recordando que los residuos tóxicos liberados no solo permanecen en el aire, sino que también contaminan el agua y el suelo de la ciudad.