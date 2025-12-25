Las actividades turísticas de montaña quedaron prohibidas de manera temporal en toda la Cordillera Blanca, en Áncash. Así lo informó la jefatura del Parque Nacional Huascarán mediante un comunicado oficial dirigido a prestadores de servicios turísticos y al público en general.

Según la entidad, la decisión se sustenta en informes técnicos del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem). Estos advierten “un acelerado retroceso glaciar”.

También señalan la presencia de grietas, cavernas de hielo y lagunas en formación. A ello se suman “condiciones climáticas cada vez más impredecibles”, lo que incrementa el riesgo para los visitantes.

Además, el comunicado alerta sobre una “sobreoferta de la actividad turística de escalada”. Esto ocurre tanto en nevados autorizados como en zonas no permitidas. Por ello, se considera necesario adoptar medidas para la “recuperación y conservación de los ecosistemas de alta montaña”.

En ese contexto, se dispuso la “restricción temporal de las actividades de escalada en todos los nevados de la Cordillera Blanca”. La prohibición rige del 24 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026. Durante ese periodo no se permitirá el ingreso de prestadores turísticos ni del público en general.

Finalmente, desde la jefatura del Parque Nacional Huascarán agradecieron la comprensión de la ciudadanía.