Este 25 de diciembre, en medio de las celebraciones por Navidad, el Parque de las Leyendas, zoológico de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aclaró oficialmente que “no existen ofertas especiales, ni ingresos gratuitos para todo el público en general en enero de 2026″.

De ese modo, mediante un comunicado institucional, la entidad alertó sobre la difusión de contenido, al que calificaron de impreciso en diversas plataformas, sobre las tarifas y supuestas entradas gratuitas para el inicio del nuevo año.

En ese sentido, la institución enfatizó que el acceso sin costo es un beneficio exclusivo y permanente para grupos específicos bajo normativa vigente, y no para el público en general como parte de una campaña publicitaria.

“El ingreso gratuito solo es para las personas con carné de CONADIS (más un acompañante), veteranos de guerra debidamente acreditados y guías oficiales de turismo (certificadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) ”, detallaron.

Para el resto de visitantes, los costas son los siguientes. Estos boletos pueden adquirirse en su página web y en boletería física. :

Adultos: S/ 18

S/ 18 Niños: S/ 10

S/ 10 Adultos mayores: S/ 4

Parque de las Leyendas: las entradas gratuitas están disponibles solo para cierto sector de la población bajo normativa | Foto: Andina

Asimismo, el Parque de las Leyendas recordó que tanto su sede principal en San Miguel como la sede Huachipa mantienen el horario habitual de atención, de lunes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., incluyendo feriados.