El proyecto dispone que una vez se proceda con el cierre de los zoológicos públicos de forma progresiva.
Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

Cierre de zoológicos: ¿Qué pasaría con los animales del Parque de las Leyendas si se aprueba el proyecto de ley?
En un plazo máximo de 10 años, todos los zoológicos públicos del país cerrarían sus puertas, incluido en emblemático Parque de Las Leyendas, en caso se apruebe un proyecto de ley presentado por el parlamentario Guido Bellido el último martes, y que actualmente se encuentra en la Comisión Agraria del Congreso. El objetivo, según la iniciativa, es garantizar la protección y el bienestar de los animales en cautiverio, promover el respeto a la fauna silvestre, fomentar su conservación sostenible y educar a la población sin recurrir al encierro de ningún ejemplar.

