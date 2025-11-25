Parque de las Leyendas es certificado como carbono neutral y marca un nuevo estándar ambiental en Lima. (Foto: Andina)
Parque de las Leyendas es certificado como carbono neutral y marca un nuevo estándar ambiental en Lima. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

Reafirmando su firme compromiso con la sostenibilidad y la protección del medioambiente, el obtuvo la certificación de , un hito que reconoció el esfuerzo conjunto de sus dos sedes, San Miguel y Huachipa. La entrega oficial contó con la presencia del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo Barreto, quien destacó este logro como un paso clave en la construcción de una ciudad más responsable y comprometida con el futuro.

LEE: Huaral: Dos muertos y más de una docena de heridos tras choque entre bus interprovincial y camión

El reconocimiento fue otorgado por Green Initiative, entidad acreditada en la medición y verificación de la huella de carbono. Este importante resultado fue alcanzado gracias al trabajo sostenido de la actual gestión y de sus colaboradores, en concordancia con las directrices de la , orientadas a la conservación del patrimonio natural y cultural del país.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Parque de las Leyendas logra neutralidad de carbono en sus operaciones 2024. (Foto: Andina)
Parque de las Leyendas logra neutralidad de carbono en sus operaciones 2024. (Foto: Andina)

La certificación determinó que las operaciones del Parque de las Leyendas no generaron huella de carbono durante el año 2024. Para ello, se evaluaron exhaustivamente sus emisiones directas, el consumo de electricidad, el transporte, así como todos los insumos y productos utilizados en ambas sedes.

Con este avance, el Parque de las Leyendas se posicionó como el segundo destino turístico del Perú en obtener la certificación de carbono neutral, siguiendo los pasos del . Con más de 2.5 millones de visitantes anuales, el parque reafirmó su papel como uno de los espacios más emblemáticos y concurridos del país.

Parque de las Leyendas alcanza neutralidad de carbono y se suma a los destinos turísticos sostenibles del Perú. (Foto: Andina)
Parque de las Leyendas alcanza neutralidad de carbono y se suma a los destinos turísticos sostenibles del Perú. (Foto: Andina)
MÁS: Canta Callao: Cúster es atacada a balazos y conductor se salva tras tirarse al piso

Además de representar un significativo aporte ambiental, este reconocimiento fortalece el compromiso institucional con la protección y el bienestar de las especies de flora y fauna que habitan sus recintos. Al alcanzar el balance entre emisiones generadas y compensadas de CO₂, el Parque de las Leyendas consolida su rol como un espacio de recreación familiar que promueve una experiencia educativa, responsable y alineada con la acción climática.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC