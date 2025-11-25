Reafirmando su firme compromiso con la sostenibilidad y la protección del medioambiente, el Parque de las Leyendas obtuvo la certificación de carbono neutral, un hito que reconoció el esfuerzo conjunto de sus dos sedes, San Miguel y Huachipa. La entrega oficial contó con la presencia del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo Barreto, quien destacó este logro como un paso clave en la construcción de una ciudad más responsable y comprometida con el futuro.

El reconocimiento fue otorgado por Green Initiative, entidad acreditada en la medición y verificación de la huella de carbono. Este importante resultado fue alcanzado gracias al trabajo sostenido de la actual gestión y de sus colaboradores, en concordancia con las directrices de la Municipalidad Metropolitana de Lima, orientadas a la conservación del patrimonio natural y cultural del país.

Parque de las Leyendas logra neutralidad de carbono en sus operaciones 2024. (Foto: Andina)

La certificación determinó que las operaciones del Parque de las Leyendas no generaron huella de carbono durante el año 2024. Para ello, se evaluaron exhaustivamente sus emisiones directas, el consumo de electricidad, el transporte, así como todos los insumos y productos utilizados en ambas sedes.

Con este avance, el Parque de las Leyendas se posicionó como el segundo destino turístico del Perú en obtener la certificación de carbono neutral, siguiendo los pasos del Santuario Histórico de Machu Picchu, reconocido en 2021. Con más de 2.5 millones de visitantes anuales, el parque reafirmó su papel como uno de los espacios más emblemáticos y concurridos del país.

Parque de las Leyendas alcanza neutralidad de carbono y se suma a los destinos turísticos sostenibles del Perú. (Foto: Andina)

Además de representar un significativo aporte ambiental, este reconocimiento fortalece el compromiso institucional con la protección y el bienestar de las especies de flora y fauna que habitan sus recintos. Al alcanzar el balance entre emisiones generadas y compensadas de CO₂, el Parque de las Leyendas consolida su rol como un espacio de recreación familiar que promueve una experiencia educativa, responsable y alineada con la acción climática.