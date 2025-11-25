Alerta roja por ola de calor afectará a Lima y 15 regiones hasta el jueves 27. (Foto: Andina)
Alerta roja por ola de calor afectará a Lima y 15 regiones hasta el jueves 27. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El declaró alerta roja para Lima y otras 15 regiones del país ante el incremento de catalogadas como “de moderada a extrema intensidad”. La advertencia fue publicada a través de su plataforma oficial e incluye condiciones atmosféricas que elevarán considerablemente la sensación térmica durante los próximos días.

LEE: Canta Callao: Cúster es atacada a balazos y conductor se salva tras tirarse al piso

De acuerdo con el organismo estatal, además del aumento de la temperatura, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un incremento notable de la . “Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, informó el Senamhi.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Senamhi advierte ráfagas de viento y radiación UV elevada. (Foto: Andina)
Senamhi advierte ráfagas de viento y radiación UV elevada. (Foto: Andina)

La alerta roja estará vigente hasta el jueves 27 de noviembre, a las 23:59 horas, involucrando a los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura y Tacna.

Para el martes 25 de noviembre, el Senamhi pronostica temperaturas máximas entre 19 °C y 28 °C en la sierra norte, entre 19 °C y 29 °C en la sierra centro, y valores entre 18 °C y 31 °C en la sierra sur, además de registros entre 26 °C y 31 °C en la costa sur.

Senamhi emite alerta roja por calor extremo y fuerte radiación en 16 regiones del país. (Foto: Andina)
Senamhi emite alerta roja por calor extremo y fuerte radiación en 16 regiones del país. (Foto: Andina)

El miércoles 26, los valores ascenderán hasta los 34 °C en la sierra sur, mientras que la costa sur alcanzará entre 28 °C y 32 °C. Para el jueves 27, se mantendrán temperaturas similares, con máximos de hasta 32 °C en la sierra sur y 31 °C en la costa sur.

MÁS: Independencia: Delincuentes atacan por error y prenden fuego al auto de maestro pastelero

Recomendaciones

Ante estas condiciones, el emitió recomendaciones a la población: aplicarse bloqueador solar, usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV, beber abundante líquido y evitar comidas o bebidas sin refrigeración.

Asimismo, Indeci aconsejó mantener ventilados los espacios, vestir ropa de colores claros, evitar actividades físicas entre las 10:00 y las 17:00 horas, y tener en casa sobres de suero oral para prevenir deshidratación.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC