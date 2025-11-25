El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) declaró alerta roja para Lima y otras 15 regiones del país ante el incremento de temperaturas catalogadas como “de moderada a extrema intensidad”. La advertencia fue publicada a través de su plataforma oficial e incluye condiciones atmosféricas que elevarán considerablemente la sensación térmica durante los próximos días.
De acuerdo con el organismo estatal, además del aumento de la temperatura, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un incremento notable de la radiación ultravioleta (UV). “Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, informó el Senamhi.
La alerta roja estará vigente hasta el jueves 27 de noviembre, a las 23:59 horas, involucrando a los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura y Tacna.
Para el martes 25 de noviembre, el Senamhi pronostica temperaturas máximas entre 19 °C y 28 °C en la sierra norte, entre 19 °C y 29 °C en la sierra centro, y valores entre 18 °C y 31 °C en la sierra sur, además de registros entre 26 °C y 31 °C en la costa sur.
El miércoles 26, los valores ascenderán hasta los 34 °C en la sierra sur, mientras que la costa sur alcanzará entre 28 °C y 32 °C. Para el jueves 27, se mantendrán temperaturas similares, con máximos de hasta 32 °C en la sierra sur y 31 °C en la costa sur.
Recomendaciones
Ante estas condiciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió recomendaciones a la población: aplicarse bloqueador solar, usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV, beber abundante líquido y evitar comidas o bebidas sin refrigeración.
Asimismo, Indeci aconsejó mantener ventilados los espacios, vestir ropa de colores claros, evitar actividades físicas entre las 10:00 y las 17:00 horas, y tener en casa sobres de suero oral para prevenir deshidratación.
