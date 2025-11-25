Choque entre bus y camión deja dos muertos y más de 10 heridos en la ruta Aucayama–Pasamayo. (Foto: Captura/Canal N)
Choque entre bus y camión deja dos muertos y más de 10 heridos en la ruta Aucayama–Pasamayo. (Foto: Captura/Canal N)
Redacción EC
Redacción EC

Un grave se registró esta mañana en el kilómetro 73 de la vía que conecta Aucayama con Pasamayo, en la provincia de . Un ómnibus interprovincial de la empresa El Dorado colisionó por alcance contra un camión, dejando como saldo preliminar dos personas fallecidas y al menos una docena de heridos.

LEE: Falta de asignación presupuestal para Beca 18 amenaza a miles de jóvenes, advierte FIPES

Imágenes obtenidas en el lugar muestran la magnitud del impacto entre ambas unidades. El bus, que transportaba a más de 30 pasajeros rumbo al norte del país, quedó con serios daños en la parte frontal, producto del fuerte choque.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Los primeros reportes señalan que los ocupantes de los primeros 20 asientos (principalmente trabajadores agrícolas) fueron los más afectados por la violencia de la colisión, algunos de ellos quedando atrapados entre los fierros retorcidos.

Bomberos de Huaral y Chancay vienen trabajando en conjunto con sus pares de Chancay para rescatar a las personas atrapadas en el bus. Varios heridos ya fueron evacuados a los hospitales de Chancay y Huaral, donde reciben atención de emergencia.

Dos fallecidos tras violento impacto de ómnibus El Dorado contra camión. (Foto: Captura/Canal N)
Dos fallecidos tras violento impacto de ómnibus El Dorado contra camión. (Foto: Captura/Canal N)

El jefe de la en la zona confirmó la segunda víctima mortal durante las labores de rescate. Además, informó que el tránsito permanece restringido debido a los trabajos en la vía, por lo que exhortó a los conductores a tomar precauciones si se desplazan hacia el norte del país.

Las causas del accidente aún se encuentran en investigación. Las autoridades no descartan un exceso de velocidad, una falla mecánica o ambas. Las labores en la zona continúan.

MÁS: Detienen a mujer que escondía USB en el cabello durante visita al penal de Lurigancho

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC