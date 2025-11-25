Un grave accidente de tránsito se registró esta mañana en el kilómetro 73 de la vía que conecta Aucayama con Pasamayo, en la provincia de Huaral. Un ómnibus interprovincial de la empresa El Dorado colisionó por alcance contra un camión, dejando como saldo preliminar dos personas fallecidas y al menos una docena de heridos.

Imágenes obtenidas en el lugar muestran la magnitud del impacto entre ambas unidades. El bus, que transportaba a más de 30 pasajeros rumbo al norte del país, quedó con serios daños en la parte frontal, producto del fuerte choque.

Al menos un fallecido tras choque de ómnibus y camión en la Panamericana Norte en Pasamayo



Los primeros reportes señalan que los ocupantes de los primeros 20 asientos (principalmente trabajadores agrícolas) fueron los más afectados por la violencia de la colisión, algunos de ellos quedando atrapados entre los fierros retorcidos.

Bomberos de Huaral y Chancay vienen trabajando en conjunto con sus pares de Chancay para rescatar a las personas atrapadas en el bus. Varios heridos ya fueron evacuados a los hospitales de Chancay y Huaral, donde reciben atención de emergencia.

Dos fallecidos tras violento impacto de ómnibus El Dorado contra camión. (Foto: Captura/Canal N)

El jefe de la Policía de Carreteras en la zona confirmó la segunda víctima mortal durante las labores de rescate. Además, informó que el tránsito permanece restringido debido a los trabajos en la vía, por lo que exhortó a los conductores a tomar precauciones si se desplazan hacia el norte del país.

Las causas del accidente aún se encuentran en investigación. Las autoridades no descartan un exceso de velocidad, una falla mecánica o ambas. Las labores en la zona continúan.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.