Durante un proceso de control a las mujeres que ingresaban como visita al penal de Lurigancho, el personal femenino de seguridad detectó que una mujer llevaba un USB escondido dentro de un moño cuidadosamente elaborado en su cabello.

Inmediatamente, las autoridades penitenciarias comunicaron el hecho a la Policía Nacional del Perú, motivo por el cual dos efectivos de la Depincri II San Juan de Lurigancho acudieron al establecimiento para realizar las diligencias correspondientes y proceder con la detención de la Bella Zamora Panduro.

Esta actividad se realizó en cumplimiento a la disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que estableció un mayor control en la revisión de las visitas a los establecimientos penitenciarios como parte de la política institucional “No juegues con tu libertad”.

Actualmente, más de 800 personas han sido intervenidas intentando ingresar objetos y/o sustancias prohibidas.

“El INPE recuerda a la ciudadanía que se encuentra vigente la Ley N.º 29867, la cual sanciona hasta con 20 años de prisión el intento de ingresar objetos prohibidos a los establecimientos penitenciarios del país”, indicó la institución.

