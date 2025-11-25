Un hombre fue asesinado con arma blanca luego de protagonizar una violenta pelea con otro sujeto en la zona limítrofe entre los distritos de San Martín de Porres e Independencia, según informó la Policía Nacional. El enfrentamiento ocurrió en la intersección de la avenida Las Almendras con la calle Los Mamey, donde testigos señalaron que uno de los involucrados portaba un objeto punzocortante.

La víctima, conocida por los vecinos como “Perico”, intentó escapar tras ser atacado, pero colapsó a pocos metros mientras era acompañado por una mujer. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo el hombre regresó brevemente a la escena, se levantó la camiseta exhibiendo heridas profundas en el pecho y luego cayó gravemente herido.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Testigos indicaron que la pelea inició como una discusión en plena vía pública y rápidamente escaló a golpes. Uno de los implicados, que vestía una polera, habría utilizado un arma blanca durante el altercado. El conflicto terminó con “Perico” herido de gravedad, pese a sus intentos desesperados por pedir ayuda. “El joven venía gritando auxilio, auxilio” , relató un vecino. Otro residente detalló que, al intentar socorrerlo, vio “dos cortes a la altura del pecho, cerca del corazón” .

Una mujer que lo acompañaba fue detenida para brindar su testimonio ante la policía.. (Foto: Captura/América Noticias)

La mujer que lo acompañó durante los últimos minutos fue detenida por la policía y trasladada a un patrullero. Ella permaneció a su lado mientras caminaba herido y se desplomaba. Posteriormente fue conducida a la comisaría de Independencia para rendir su manifestación como parte de las diligencias.

Vecinos del cruce donde ocurrió el crimen señalaron que “Perico” era conocido en la zona y afirmaron que en ese punto ya se habían registrado conflictos anteriores. Incluso mencionaron que, meses atrás, se escucharon disparos relacionados con presuntos casos de extorsión.

Los residentes denunciaron la demora en la llegada de la policía y el serenazgo, pese a que la zona presenta constantes episodios de violencia. Asimismo, indicaron que el lugar se vuelve especialmente peligroso por las noches, con personas consumiendo alcohol en la vía pública. Exigieron mayor vigilancia y patrullaje permanente.

La División de Homicidios de la Dirincri asumió la investigación del caso. Las autoridades confirmaron que las cámaras de seguridad de la zona serán analizadas para identificar al agresor. El video del ataque, ya en manos de los agentes, muestra parte de la secuencia del crimen.

La policía continúa recogiendo testimonios y evidencias en el lugar, e hizo un llamado a los vecinos que presenciaron el hecho para colaborar con información que permita esclarecer lo sucedido.