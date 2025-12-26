Carlos Anderson, congresista no agrupado, renunció a Perú Moderno en el mes de agosto. (Foto: Congreso)
Carlos Anderson, congresista no agrupado, renunció a Perú Moderno en el mes de agosto. (Foto: Congreso)
El Congreso de la República informó del fallecimiento del parlamentario este viernes a los 65 años. Hasta el momento las causas de su muerte se mantienen en reserva.

El congresista, quien era economista de profesión, empezó su vida política en el 2006, cuando postuló al Congreso con el partido Fuerza Perú, pero no alcanzó los votos requeridos.

En 2020, postuló a las Elecciones Parlamentarias del 2020, por Perú Patria Segura, pero tampoco resultó electo.

Luego, se presenta a las Elecciones Generales del 2021 con Podemos Perú y finalmente alcanza un escaño en el Congreso. Anderson antes de ser no agrupado había estado en las filas de Perú Moderno, pero renunció en agosto del presente año.

Además de dedicarse a su labor parlamentaria, Anderson participaba en el programa ‘Conexión’ de Radioprogramas del Perú, en el que brindaba análisis y comentarios sobre materias económicas.

En 2013, bajo la gestión de Ollanta Humala, asumió la presidencia del Consejo Directivo del CEPLAN, función que desempeñó hasta 2015.

