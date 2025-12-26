A puertas del nuevo año, la Policía Nacional del Perú (PNP) activó el Plan Verano 2026, un iniciativa que desplegará más de 100 efectivos especializados en salvamento, búsqueda y rescate acuático, quienes mantendrán vigilancia permanente en los principales balnearios desde Ancón hasta Pucusana.

Y es que, según datos oficiales de la PNP, durante el año 2025 el personal policial realizó un total de 1 571 rescates, siendo la ingesta de bebidas alcohólicas el factor de riesgo predominante en las emergencias reportadas.

Sin embargo, los datos alarmaron más, ya que desde el pasado 14 de diciembre, fecha que marca el inicio de la movilización masiva a los balnearios, se han registrado 54 intervenciones de auxilio en diversas playas limeñas.

La PNP recordó a los veraneantes evitar el ingreso al agua inmediatamente después de consumir alimentos o alcohol | Foto: Mininter

En ese sentido, como parte de la estrategia preventiva, la Unidad de Salvataje enfatizó la importancia de respetar el código de banderas que rige en el litoral peruano:

Verde: Mar apto para bañistas

Mar apto para bañistas Amarilla: Ingreso permitido con precaución

Ingreso permitido con precaución Roja: Peligro, ingreso prohibido al mar

“La Unidad de Salvataje de la PNP exhorta a la población a respetar las señalizaciones y el sistema de banderas instaladas en las playas”, indicaron mediante un comunicado de prensa.

Por otro lado, la PNP recordó a los veraneantes evitar el ingreso al agua inmediatamente después de consumir alimentos o alcohol.

Asimismo, se hizo un llamado a no acudir a la playa durante la noche, debido a que la falta de visibilidad imposibilita las maniobras de rescate efectivas.