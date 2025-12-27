El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, confirmó la prohibición total de campamentos y fogatas en la playa Agua Dulce y otros balnearios del distrito durante las celebraciones de Año Nuevo. La medida se aplicará desde el miércoles 31 de diciembre y contará con un despliegue de personal municipal para fiscalizar el cumplimiento de la disposición.

En declaraciones a RPP, el burgomaestre señaló que se impondrá una multa de S/ 2 800 a quienes instalen carpas o enciendan fogatas en las playas. La restricción también alcanzará a balnearios como La Herradura, La Costanera y La Chira, como parte de un plan para evitar desórdenes y daños al espacio público durante la Nochevieja.

Chorrillos anuncia sanciones y fiscalización para evitar campamentos en Año Nuevo. (Foto: Andina)

Cortez explicó que la decisión responde a antecedentes de acumulación de residuos y situaciones que afectan la seguridad y salubridad del lugar tras las celebraciones. Indicó que la municipalidad busca evitar escenarios que dificulten la limpieza y el control del orden en las primeras horas del nuevo año.

Chorrillos aplicará multa de S/ 2 800 por campamentos y fogatas durante Año Nuevo. (Foto: Andina)

La autoridad precisó que la medida no restringe el derecho al libre tránsito de quienes visiten las playas a la medianoche por tradiciones o rituales, pero remarcó que se impedirá cualquier intento de acampar o realizar fogatas, con el objetivo de garantizar playas limpias y seguras para familias y deportistas.

