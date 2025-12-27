El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que entre el domingo 28 y el martes 30 de diciembre se registrará un incremento de la velocidad del viento en la costa. Según el organismo, el evento será de ligera a moderada intensidad y se enmarca en una alerta de nivel amarillo.

De acuerdo con el Senamhi, este fenómeno podría ocasionar el levantamiento de polvo y arena, así como la disminución de la visibilidad horizontal.

Además, se prevé cobertura nubosa con probabilidad de lloviznas ligeras, niebla y neblina, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, sobre todo en zonas cercanas al litoral.

Para el domingo 28, la entidad estimó vientos cercanos a los 32 km/h en la costa norte y alrededor de 30 km/h en la costa centro. En la costa sur se esperan valores próximos a los 22 km/h, mientras que en la costa de Ica las ráfagas podrían alcanzar los 35 km/h.

La alerta estará vigente del 28 al 30 de diciembre y comprende las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura. Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la población mantenerse informada y actuar con prudencia si realiza actividades al aire libre.

Sube la temperatura diurna

El Senamhi advirtió que entre el lunes 29 y el miércoles 31 de diciembre se registrará un aumento de la temperatura durante el día en la sierra y la costa sur, con intensidad moderada a fuerte y alerta de nivel naranja.

El organismo indicó que habrá escasa nubosidad al mediodía, lo que favorecerá una mayor radiación UV, además de ráfagas de viento y chubascos por la tarde.

Según el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarían hasta los 30 °C en la sierra norte y los 27 °C en la costa sur. La alerta comprende a 12 regiones, entre ellas Áncash, Lima, Arequipa, Piura e Ica.