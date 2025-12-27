Ante el incremento de incidentes por atragantamiento, asfixia y quemaduras registrados habitualmente durante las festividades de fin de año, la Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación (SPAAR) emitió una serie de recomendaciones técnicas de primeros auxilios orientadas a salvaguardar la integridad de las familias peruanas.

“Frente a un atragantamiento, es fundamental mantener la calma y aplicar correctamente la maniobra de Heimlich, colocándose detrás de la persona afectada, rodeándola con los brazos y ejerciendo compresiones abdominales firmes hacia adentro y hacia arriba, repitiendo el movimiento hasta lograr la expulsión del objeto”, explicó el Dr. Jorge Basurto Lavanda, presidente de la SPAAR.

Respecto a las lesiones cutáneas, el Dr. Basurto señaló que estas son provocadas principalmente por el uso de productos pirotécnicos, manipulación de líquidos calientes o fallas en artefactos eléctricos. La recomendación clínica para casos leves es el enfriamiento de la zona afectada exclusivamente con agua corriente, advirtiendo que, si la lesión es extensa, se debe acudir de forma inmediata a un centro de salud.

Por otro lado, la SPAAR alertó sobre los riesgos de las intoxicaciones alimentarias. Ante la presencia de síntomas como vómitos, erupciones cutáneas o malestar general, los expertos subrayan la importancia de no automedicar al paciente y priorizar el traslado a un establecimiento médico.

Finalmente, el gremio médico recordó que los primeros auxilios representan una medida inicial y temporal. “Una respuesta oportuna puede marcar la diferencia para disfrutar unas celebraciones seguras, pero estas acciones no reemplazan en ningún caso la atención médica especializada”, concluyó el Dr. Basurto.