Luego de seis días de intensa incertidumbre, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la suboficial PNP de segunda Marleni Martha Rucana Silvestre (27), desaparecida el pasado sábado 21 de febrero en Huaraz.

El cadáver fue localizado este viernes en un barranco de difícil acceso en el sector de Paltay, tras la confesión del principal sospechoso, el también efectivo policial José Enrique Villafán Arteaga, de 52 años.

El cuerpo de la suboficial PNP Marleni Martha Rucana Silvestre fue localizado este viernes en un barranco de difícil acceso en el sector de Paltay

CONOCE MÁS: Chimbote: ómnibus se empotra contra una vivienda y deja varios heridos

La diligencia de levantamiento del cadáver fue dirigida por el fiscal William Loayza, con el apoyo de peritos de Medicina Legal y rescatistas de la Policía Nacional, que utilizaron cuerdas y arneses para descender hasta el lugar donde el victimario dejó los restos.

Villafán Arteaga, quien se desempeña como policía y abogado, decidió revelar la ubicación exacta del cuerpo luego de que el Poder Judicial dictara en su contra nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de secuestro.

Marleni Martha Rucana Silvestre desapareció el sábado 21 de febrero, cuando cámaras de seguridad registraron el momento en que abordaba la camioneta roja de Villafán

La suboficial Rucana fue vista por última vez el sábado 21 de febrero, cuando cámaras de seguridad captaron el momento en que abordaba la camioneta roja de Villafán al finalizar su jornada laboral en el Departamento de Medio Ambiente en Taricá.

El traslado del detenido al lugar del crimen generó protestas de familiares y pobladores exigiendo justicia. A su vez, durante la diligencia, una pariente de la suboficial sufrió una descompensación y requirió asistencia médica.

Adrián Villar, conductor de 21 años, fue detenido preliminarmente por 72 horas tras atropellar y causar la muerte de Lizeth Marzano, campeona de buceo, en San Isidro. La detención se realizó en su domicilio de Miraflores. Enfrenta cargos por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

Por otro lado, el magistrado Pedro Flores Alberto, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, ratificó que el imputado será internado en el establecimiento penitenciario Víctor Pérez Liendo.

Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las pericias para determinar el móvil del feminicidio y descartar la participación de terceros, tras sospechas sobre el entorno familiar del detenido.

Enrique Villafán Arteaga confesó haber matado a su colega, Marleni Martha Rucana Silvestre

VIDEO RECOMENDADO: