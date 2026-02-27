Resumen

Villafán Arteaga, quien se desempeña como policía y abogado, decidió revelar la ubicación exacta del cuerpo luego de que el Poder Judicial dictara en su contra nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de secuestro | Foto: Facebook
Luego de seis días de intensa incertidumbre, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la suboficial PNP de segunda Marleni Martha Rucana Silvestre (27), desaparecida el pasado sábado 21 de febrero en Huaraz.

