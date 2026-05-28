En lo que va del año, el Perú ha registrado 314 sismos, de los cuales 73 ocurrieron solo en mayo, lo que representa aproximadamente el 23.2% del total anual, según cifras del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Esta actividad sísmica constante vuelve a poner atención sobre el Simulacro Nacional Multipeligro, que se realizará este viernes 29 de mayo a las 10 de la mañana en todo el país.

El simulacro busca fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudadanía y de las instituciones frente a emergencias provocadas por fenómenos naturales o inducidos por la acción humana. La jornada también recuerda los 56 años del terremoto de Áncash de 1970, considerado uno de los desastres más devastadores de la historia del país.

Uno de los factores menos visibles, pero más determinantes durante un sismo, es el tipo de suelo sobre el que se construyen viviendas y edificaciones. Lima presenta una combinación de suelos aluviales, arenosos, rellenos y zonas con presencia de agua subterránea que pueden modificar la intensidad del movimiento sísmico.

“En Lima no todos experimentamos un sismo de la misma manera. El tipo de suelo puede influir directamente en cómo se percibe la intensidad del movimiento y en el nivel de impacto que puede generar”, explica Cinthya Arteta, Subgerente de Ingeniería, Prevención y Gestión de Riesgos de RIMAC. La especialista añade que la prevención debe comenzar desde la identificación del entorno donde se vive y el reconocimiento de las condiciones de vulnerabilidad de cada zona.

La preparación también resulta clave en espacios laborales, especialmente en oficinas ubicadas en pisos altos. Frank Chávez, Gerente de Ingeniería y Prevención de Gallagher Seguros, advierte que gran parte de los accidentes durante sismos no ocurre por colapsos estructurales, sino por caídas de objetos, vidrios o evacuaciones desordenadas.

“En oficinas y especialmente en pisos altos, seguir los protocolos de seguridad puede marcar la diferencia para resguardar vidas. Los líderes deben motivar a su equipo a participar con seriedad de los simulacros y conocer a detalle el protocolo de evacuación”, sostiene.

Recomendaciones clave para afrontar un sismo

Los especialistas recomiendan reforzar medidas de prevención antes del Simulacro Nacional Multipeligro y considerar las siguientes acciones para mejorar la capacidad de respuesta ante un sismo:

Verificar que la vivienda cuente con estructuras seguras y evitar ampliaciones sin asesoría técnica especializada. “ El tipo de suelo influye directamente en el impacto que puede generar un sismo ”, recuerda Arteta.

y evitar ampliaciones sin asesoría técnica especializada. “ ”, recuerda Arteta. Identificar rutas de evacuación , zonas seguras y definir un punto de encuentro familiar para actuar con mayor rapidez durante una emergencia.

, y definir un para actuar con mayor rapidez durante una emergencia. Asegurar estanterías, archivadores y equipos pesados en oficinas o centros de trabajo para reducir riesgos por caída de objetos .

. Mantener la calma durante el movimiento sísmico, proteger cabeza y cuello y evitar el uso de ascensores al evacuar. “ Muchos lesionados ocurren por caídas de objetos o evacuaciones desordenadas ”, advierte Chávez.

durante el movimiento sísmico, proteger cabeza y cuello y evitar el uso de ascensores al evacuar. “ ”, advierte Chávez. Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, botiquín, documentos importantes y cargador portátil.

La preparación ante un sismo no depende únicamente de reaccionar cuando ocurre la emergencia, sino de las decisiones que se toman antes. Conocer el entorno, practicar simulacros y reforzar medidas de prevención puede reducir significativamente los riesgos y mejorar la capacidad de respuesta de familias, trabajadores y comunidades enteras.

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