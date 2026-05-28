Resumen

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El Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizará este viernes 29 de mayo a las 10 de la mañana en todo el país. (Foto: Andina)
El Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizará este viernes 29 de mayo a las 10 de la mañana en todo el país. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

En lo que va del año, el Perú ha registrado 314 sismos, de los cuales 73 ocurrieron solo en mayo, lo que representa aproximadamente el 23.2% del total anual, según cifras del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Esta actividad sísmica constante vuelve a poner atención sobre el Simulacro Nacional Multipeligro, que se realizará este viernes 29 de mayo a las 10 de la mañana en todo el país.

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