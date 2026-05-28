Recientes investigaciones afirman que la vitamina B12 es un nutriente clave para el organismo debido a la formación de los glóbulos rojos y también al sistema nervioso. La vitamina B12, también llamada cobalamina es esencial para el cuerpo, lo que significa que debemos obtenerla a través de la dieta porque nuestro cuerpo no puede producirla por sí mismo. Es por ello que la deficiencia de esta vitamina puede afectar en nuestro cuerpo manifestándose de manera progresiva. Una investigación de la revista Nutrients señala que un 20% de nuestra población mundial tiene deficiencia en la vitamina B12 cuyas consecuencias pueden volverse persistentes en el sistema neurológico ya que la deficiencia puede tardar años en aparecer porque el cuerpo almacena B12 en el hígado. Es por ello la importancia del análisis de sangre que mide los niveles de vitamina B12 que pueden complementarse con pruebas de homocisteína y ácido metilmalónico, que se elevan cuando hay deficiencia. Asimismo, es muy importante para la reproducción celular y para mantener el material genético en buen estado.

¿Cómo darse cuenta si tenemos deficiencia en la vitamina B12 en nuestro cuerpo y hacerse un análisis de sangre?

De acuerdo a los informes de la web Verywell Health, los síntomas suelen ser graduales que pueden tardar semanas o meses por lo que menciona:

Síntomas físicos

Cansancio extremo y debilidad constante, incluso descansando.

Palidez o piel amarillenta.

Mareos o sensación de falta de aire al hacer esfuerzos pequeños.

Hormigueo o entumecimiento en manos y pies (parestesia).

Glositis y problemas en la boca: lengua inflamada, dolorosa o con sensación de ardor.

Síntomas neurológicos y cognitivos

Dificultad para concentrarse o pérdida de memoria.

Cambios de humor, irritabilidad o depresión.

Problemas de equilibrio y coordinación, caídas frecuentes.

Entumecimiento progresivo, si la deficiencia se prolonga mucho tiempo, puede causar daño neurológico permanente.

Factores de riesgo

Dieta vegana o vegetariana estricta (la B12 se encuentra casi solo en alimentos animales).

Personas mayores (el estómago produce menos ácido para liberar B12 de los alimentos).

Enfermedades digestivas como enfermedad celíaca, Crohn o gastritis atrófica.

Uso prolongado de ciertos medicamentos: metformina (diabetes) o inhibidores de ácido estomacal.

¿Qué estudio se debe hacer para detectar las deficiencias de la vitamina B12 en nuestro cuerpo y cada cuento tiempo hacerlo?

Se debe medir la homocisteína que es un aminoácido presente en la sangre. Para que se metabolice correctamente, el cuerpo necesita vitamina B12, ácido fólico y vitamina B6. Si los niveles de homocisteína están elevados, puede ser una señal de que falta B12. También se asocia a mayor riesgo cardiovascular, por lo que tiene una doble importancia. Mientras que el ácido metilmalónico es un compuesto que se acumula en la sangre cuando el cuerpo no tiene suficiente B12 para procesarlo. Esta prueba es más específica que la homocisteína para detectar deficiencia de B12 ya que los niveles elevados generalmente indican que el déficit de B12 está presente, incluso si los glóbulos rojos aún parecen normales en un análisis común. Las personas mayores a los 50 años deben hacerse una revisión cada 2-3 años ya que la absorción de B12 disminuye con la edad. Por su parte, una persona con problemas digestivos debe hacerse cada 6-12 meses o según indica el médico. Asimismo, los niños, adolescentes y jóvenes normalmente no se hacen estas pruebas a menos que haya sospecha de deficiencia por dieta o enfermedad.

¿Cómo prevenir la deficiencia de la vitamina B12 por medio de la alimentación saludable y evitar las consecuencias tan graves?

Aunque una alimentación equilibrada suele cubrir las necesidades diarias, algunas personas presentan dificultades para absorberla debido a la edad, problemas digestivos o el uso prolongado de ciertos medicamentos. Por ello, médicos y nutricionistas recomiendan prestar atención a la dieta y realizar controles periódicos en personas con factores de riesgo, especialmente mayores de 50 años y quienes siguen dietas restrictivas. Asimismo, entre las fuentes más ricas de alimentos con niveles altos de vitamina B12 destacan el hígado de res, las almejas, los mejillones y pescados como el salmón, el atún y las sardinas. También aportan cantidades importantes las carnes rojas, el pollo, el cerdo, además de productos de consumo diario como los huevos, la leche, el yogur y los quesos, considerados aliados clave para mantener niveles adecuados de este nutriente esencial. Además, los nutricionistas señalan que las personas que siguen dietas vegetarianas o veganas deben prestar especial atención a su consumo de vitamina B12, ya que esta no se encuentra de forma natural en alimentos vegetales. En estos casos, recomiendan optar por productos fortificados, como cereales, bebidas vegetales y levadura nutricional enriquecida.

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