Lo que comenzó como una ruta de exploración por la cordillera de Áncash tuvo un desenlace fatal. Florian Berg, ciudadano alemán de 29 años, fue encontrado sin vida en una zona de alta montaña cercana al nevado Pastoruri, tras permanecer desaparecido por más de un día mientras recorría la región en bicicleta.

El hallazgo se produjo la tarde del domingo 18 de enero, luego de un operativo de búsqueda desplegado por la Policía de Turismo, en coordinación con unidades especializadas. El cuerpo fue ubicado entre extensos pastizales, a varios kilómetros de la carretera, en el tramo Pachacoto–Pastoruri, en el distrito de Cátac, provincia de Recuay, una zona golpeada en esos días por intensas lluvias y descargas eléctricas.

De acuerdo con las primeras diligencias policiales, el joven habría perdido la vida tras recibir una descarga eléctrica durante una tormenta. Las autoridades manejan como principal hipótesis que un rayo impactó en el área donde se encontraba el ciclista, provocándole la muerte de forma inmediata, en un contexto climático considerado de alto riesgo.

Según información preliminar, turista fue alcanzado por una descarga eléctrica en medio de una tormenta cuando se encontraba solo en la zona. Foto: difusión

Berg había iniciado su recorrido en la ciudad de Huaraz con dirección a la laguna Conococha, siguiendo la carretera PE-3N. La señal de alerta se activó cuando su dispositivo de geolocalización dejó de transmitir, situación que fue comunicada por la representación diplomática alemana en el Perú, lo que permitió activar la búsqueda oficial.

Las labores se vieron seriamente afectadas por las condiciones meteorológicas adversas. Agentes policiales, con apoyo de pobladores y pastores de la zona, recorrieron amplios sectores de la ruta altoandina, donde las lluvias persistentes y la tormenta eléctrica complicaron el desplazamiento y la visibilidad.

Una vez ubicado el cuerpo, personal de Criminalística y representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes en el lugar. Posteriormente, los restos fueron trasladados a la morgue de Huaraz para la necropsia de ley, procedimiento que permitirá confirmar las causas exactas del deceso.

El caso ha generado preocupación entre autoridades y operadores turísticos, al evidenciar los peligros asociados a las actividades de aventura en zonas de gran altitud durante la temporada de lluvias.