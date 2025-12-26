El pasado jueves 27 de noviembre, Juana A.M. llegó al Hospital de Emergencias Pediátricas (HEP) con su bebé de apenas 3 meses (O.S.A), un pequeño guerrero nacido en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) con solo 856 gramos.

A pesar de haber superado una larga hospitalización por prematuridad, aún enfrentaba una displasia pulmonar y una hernia inguinal bilateral, cuya intervención estaba prevista cuando alcanzara los 5 kilos de peso. Esa mañana, la madre acudió por una aparente congestión nasal, preocupada por el llanto incesante de su hijo.

Durante la evaluación en Emergencia, los médicos del HEP descubrieron que el dolor del pequeño no se debía a la congestión, sino a una complicación de la hernia. Bastó que el especialista le reacomodara para que el llanto cesara de inmediato, un alivio profundo para la madre que lo veía sufrir. Sin embargo, el riesgo de lesión intestinal era alto, por lo que el menor fue admitido de forma urgente para una intervención quirúrgica.

La operación estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos pediatras, anestesiólogos y enfermeras.

Médicos detectan hernia inguinal a bebé prematuro. Foto: HEP/Gob.pe

Gracias al trabajo coordinado del equipo, se logró corregir la hernia y aliviar el dolor del bebé, evitando complicaciones que podrían haber puesto en riesgo su salud, especialmente a su antecedente de displasia pulmonar.

Con evidente gratitud, Arias recordó que ya confiaba en el servicio del HEP, pues su hija mayor fue atendida aquí en 2014. Hoy, el pequeño se encuentra estable y continúa su recuperación en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), rodeado del cuidado especializado de nuestro equipo multidisciplinario para que siga creciendo y fortaleciéndose.