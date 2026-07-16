00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Dr. Juan Luis Calisto lleva casi diez años dedicado a operar a niños con malformaciones congénitas.
El Dr. Juan Luis Calisto lleva casi diez años dedicado a operar a niños con malformaciones congénitas.
/ Juan Luis Calisto
Por Alejandra Garboza

Cada vez que el doctor Juan Luis Calisto regresa a Perú, lo hace con un objetivo claro: operar a niños cuyos casos representan algunos de los mayores desafíos de la cirugía pediátrica. En su reciente visita, el cirujano pediatra llegó al Hospital de Emergencias Pediátricas para participar en una operación que permitió intervenir gratuitamente a un menor con una malformación anorrectal compleja, una condición congénita que requiere un alto nivel de especialización y un trabajo coordinado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.