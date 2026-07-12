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Resumen

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Desde hace más de 20 años, la artista peruana Andrea Canepa radica en Europa. Este año, su arte cubre el Palacio de Cristal en El Retiro (Madrid), a través de la intervención "Fardos", inspirada en la cultura Paracas.
Desde hace más de 20 años, la artista peruana Andrea Canepa radica en Europa. Este año, su arte cubre el Palacio de Cristal en El Retiro (Madrid), a través de la intervención "Fardos", inspirada en la cultura Paracas.
/ Roberto Ruiz / Ding Musa
Por Pierina Denegri Davies

Quien pase estos días por el Palacio de Cristal del Retiro, en Madrid, no encontrará el edificio transparente que suele reflejar el parque que lo rodea. En su lugar verá una inmensa superficie de colores que envuelve por completo su estructura. La intervención se llama “Fardo” y permanecerá allí hasta inicios de 2027, mientras el edificio es restaurado.

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