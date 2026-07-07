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Resumen

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En los espectáculos de Kimba Fá usan cañas de bambú, barriles o toneles, mangueras, tubos y ollas con el fin de recrear el verdadero sonido de una ciudad. (Foto: Diego Moreno).
En los espectáculos de Kimba Fá usan cañas de bambú, barriles o toneles, mangueras, tubos y ollas con el fin de recrear el verdadero sonido de una ciudad. (Foto: Diego Moreno).
/ Diego Moreno
Por Oscar García

La música afroperuana empezó a transformar objetos comunes en sonido mucho antes de que el concepto de reciclaje se pusiera de moda. Para los miembros de esa comunidad, era el ingenio imponiéndose a la necesidad de expresarse. Así, una sencilla caja de embalaje de frutas, golpeada por las manos correctas, se convertía en un cajón musical. Una quijada de burro, secada al sol, aportaba un color brillante a la percusión. “Incluso la cajita que se usa en la música afro es la que se usaba para guardar las limosnas”, recuerda Lucho Sandoval, quien hace 25 años fue uno de los fundadores de Kimba Fá, el elenco afroperuano de percusión. Kimba Fá, desde luego, sabe mucho de hacer música con instrumentos raros o no convencionales: en sus espectáculos ellos usan cañas de bambú, barriles o toneles, mangueras, tubos y ollas con el fin de recrear el verdadero sonido de una ciudad.

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