Este domingo se define la Copa del Mundo. ¿Se impondrá el toque paciente español? ¿O la aguerrida épica argentina? Mientras esperamos la final, repasamos las gestas deportivas y los episodios virales que marcaron el torneo. ¡Acómpañanos en este recuento!

Cuidado con lo que dices

El paraguayo Miguel Almirón entró en el libro de los Mundiales por una razón poco grata: se convirtió en el primer expulsado de la historia por taparse la boca para hablar durante el partido de su selección ante Turquía. La tarjeta roja se hizo efectiva por el nuevo reglamento de la FIFA, que sanciona drásticamente dicho gesto para evitar potenciales expresiones racistas y discriminatorias. Días después, el ecuatoriano Piero Hincapié fue echado por lo mismo. Se espera que la norma se replique en futuros torneos.

Miguel Almiron. (Foto: Matthew Huang/Icon Sportswire via Getty Images) / Matthew Huang/Icon Sportswire

El vikingo que se hizo viral

Así como los hinchas noruegos remaron en las tribunas, el delantero Erling Haaland acarreó a su selección hasta los cuartos de final, con una contundente victoria sobre Brasil en el camino. Y mientras liquidaba a rivales con sus goles, lucía también su rubia cabellera en Snapchat, y su imagen desbordaba Internet mediante memes y parodias con IA. El furor se expandió al Perú: en Gamarra los polos con su imagen se vendieron como pan caliente, y en Reniec se multiplicaron los registros de bebes que llevarán su nombre. Ojalá en 20 años veamos a algunos que emulen su talento.

Erling Haaland (9) luce el casco de viking tras la victoria de su Noruega contra Costa de Marfil en los 16vos de final del Mundial, el martes 30 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias) / Jessica Tobias

Messi, un muchacho de casi 40 años

Juega caminando, como el Neo de “Matrix” que ve y controla todo a su alrededor a una velocidad diferente. Ocho goles y tres asistencias para llevar a Argentina a su segunda final mundialista consecutiva, en una seguidilla de cuatro partidos infartantes (Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra), como si la épica fuera requisito indispensable para clasificar: si no se sufre, no vale. Por más que sus detractores intenten rebajarlo, Messi responde en la cancha. Queda poco tiempo para disfrutarlo.

Lionel Messi, uno de los destacados del Mundial 2026. / Jacob Kupferman

El adiós de Cristiano Ronaldo y Portugal

Aunque CR7 marcó tres goles en el torneo, su rendimiento estuvo muy por debajo de su brillante carrera y el 0-1 ante España lo dejó sin el trofeo que tanto ansiaba. Pese a todo, y fiel a su personalidad, el delantero luso intentó matizar la prematura y dolorosa eliminación. “Antes de mí, Portugal no había ganado nada. El mayor título que obtuve fue la Eurocopa 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial”, declaró. ¿Soberbia o mentalidad ganadora? Que cada quien lo interprete.

Cristiano Ronaldo en su último partido en el Mundial. (AP Photo/Gareth Patterson) / Gareth Patterson

México: entre el júbilo y el caos

El país anfitrión tuvo un aceptable papel en la Copa del Mundo, pero hasta la victoria le quedó grande. Luego de eliminar a Ecuador, cientos de miles de hinchas se volcaron a las calles en una celebración que se desbordó hasta límites fatales: cuatro personas murieron (tres de ellas por asfixia) debido a las aglomeraciones y el desorden. Al partido siguiente, quedaron fuera a manos de Inglaterra, quizá la mejor-peor noticia para evitar que la algarabía se les siguiera escapando de las manos.

Festejos en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México. (Photo by Mariana Maytorena/ObturadorMX/Getty Images) / CANDY

Un hincha que se mantuvo siempre de pie

Michel Nkuka tuvo mil y una complicaciones para seguir al Congo durante el Mundial: visas negadas y cuarentenas obligatorias impidieron que estuviera en todos los partidos, hasta que consiguió asistir al encuentro frente a Colombia en Guadalajara. Su gesto inmóvil en la tribuna, sin embargo, no es baladí: emula a la estatua de Patrice Lumumba, líder anticolonialista congoleño asesinado en los años 60. Así, su estática y llamativa presencia mostró al mundo un poco de la historia de su país.

Michel Nkuka Mboladinga, también conocido como Lumumba Vea. (Photo by Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images) / Ryan Pierse - FIFA

Al ritmo de “Hey Jude”

Inglaterra alcanzó las semifinales del torneo gracias a los goles, la entrega y la personalidad de su mejor futbolista, Jude Bellingham. Y buena parte del aura que rodeó al 10 británico llegó con una canción compuesta hace casi 60 años, pero que le calzó a la perfección. “Hey Jude” de The Beatles pasó de la voz de Paul McCartney a las de miles de fanáticos que se la coreaban al jugador tras cada partido ganado. Un himno de la música popular que sonó mejor que nunca en esta instancia intensa y emocionante.

Jude Bellingham de la selección inglesa. (AP Photo/Lynne Sladky) / Lynne Sladky

Vozinha, el ídolo inesperado

Cabo Verde fue quizá la selección más sorprendente del torneo. Y su arquero, Vozinha, se convirtió en ídolo de muchos recién a sus 40 años. Con una racha de actuaciones notables, el guardameta nacido en el pequeño archipiélago africano pasó de tener unos cuantos miles de seguidores en Instagram a acumular casi 30 millones en cuestión de días. Un futbolista humilde y carismático que consiguió algo mejor que una victoria: poner a su país ante los ojos del mundo.

Vozinha de Cabo Verde. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images) / Michael Regan - FIFA

¿Quién le quita la pelota a España?

En una Copa donde brillaron Messi, Mbappé, Haaland y otras estrellas, quien se hizo un lugar en la final silenciosamente fue un colectivo de toque elegante. Por más obvio que suene, España nos hizo recordar que el fútbol es un juego de equipo, y nos encandiló con el talento de jugadores fascinantes, aunque sin tanta prensa: el discreto Oyarzábal, un tal Fabián Ruiz, Cucurella y su melena, y en especial Rodri, aquel dueño del mediocampo que juega con la camiseta siempre dentro del short. Un emblema de la elegancia.

El español Rodri durante partido contra Arabia Saudita. (Photo by Rich von Biberstein/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire

La tarjeta de la vergüenza

En un Mundial lleno de polémicas y paranoias, hubo un escándalo realmente clamoroso: la FIFA condonó una suspensión por tarjeta roja al futbolista Folarin Balogun, delantero del país anfitrión Estados Unidos. Una decisión inédita que, según medios como “The New York Times”, respondió a un pedido expreso del presidente Donald Trump al mandamás de la FIFA Gianni Infantino. Por suerte, la ayuda sirvió de poco, pues al día siguiente Bélgica despachó con un claro 4-1 a EE.UU.

El presidente estadounidense Donald Trump sostiene una tarjeta roja durante una reunión con el presidente de la FIFA Gianni Infantino en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 28 de agosto de 2018, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci) / Evan Vucci

Crack dentro y fuera de la cancha

El francés Kylian Mbappé quedó fuera de la final de la Copa, pero fue sin duda una de sus más descollantes estrellas. Y no solo hizo noticia por ello: cuando la senadora paraguaya Celeste Amarilla le lanzó una serie de irreproducibles ofensas racistas por redes sociales, el delantero francés salió a responderle con fiereza y claridad. “Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa a Paraguay y proyecta la peor imagen posible de su país”, escribió en su cuenta de X.