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Este domingo se define la Copa del Mundo. ¿Se impondrá el toque paciente español? ¿O la aguerrida épica argentina? Mientras esperamos la final, repasamos las gestas deportivas y los episodios virales que marcaron el torneo. ¡Acómpañanos en este recuento!
Este domingo se define la Copa del Mundo. ¿Se impondrá el toque paciente español? ¿O la aguerrida épica argentina? Mientras esperamos la final, repasamos las gestas deportivas y los episodios virales que marcaron el torneo. ¡Acómpañanos en este recuento!
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- Cuidado con lo que dices
El paraguayo Miguel Almirón entró en el libro de los Mundiales por una razón poco grata: se convirtió en el primer expulsado de la historia por taparse la boca para hablar durante el partido de su selección ante Turquía. La tarjeta roja se hizo efectiva por el nuevo reglamento de la FIFA, que sanciona drásticamente dicho gesto para evitar potenciales expresiones racistas y discriminatorias. Días después, el ecuatoriano Piero Hincapié fue echado por lo mismo. Se espera que la norma se replique en futuros torneos.
- El vikingo que se hizo viral
Así como los hinchas noruegos remaron en las tribunas, el delantero Erling Haaland acarreó a su selección hasta los cuartos de final, con una contundente victoria sobre Brasil en el camino. Y mientras liquidaba a rivales con sus goles, lucía también su rubia cabellera en Snapchat, y su imagen desbordaba Internet mediante memes y parodias con IA. El furor se expandió al Perú: en Gamarra los polos con su imagen se vendieron como pan caliente, y en Reniec se multiplicaron los registros de bebes que llevarán su nombre. Ojalá en 20 años veamos a algunos que emulen su talento.
- Messi, un muchacho de casi 40 años
Juega caminando, como el Neo de “Matrix” que ve y controla todo a su alrededor a una velocidad diferente. Ocho goles y tres asistencias para llevar a Argentina a su segunda final mundialista consecutiva, en una seguidilla de cuatro partidos infartantes (Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra), como si la épica fuera requisito indispensable para clasificar: si no se sufre, no vale. Por más que sus detractores intenten rebajarlo, Messi responde en la cancha. Queda poco tiempo para disfrutarlo.
- El adiós de Cristiano Ronaldo y Portugal
Aunque CR7 marcó tres goles en el torneo, su rendimiento estuvo muy por debajo de su brillante carrera y el 0-1 ante España lo dejó sin el trofeo que tanto ansiaba. Pese a todo, y fiel a su personalidad, el delantero luso intentó matizar la prematura y dolorosa eliminación. “Antes de mí, Portugal no había ganado nada. El mayor título que obtuve fue la Eurocopa 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial”, declaró. ¿Soberbia o mentalidad ganadora? Que cada quien lo interprete.
- México: entre el júbilo y el caos
El país anfitrión tuvo un aceptable papel en la Copa del Mundo, pero hasta la victoria le quedó grande. Luego de eliminar a Ecuador, cientos de miles de hinchas se volcaron a las calles en una celebración que se desbordó hasta límites fatales: cuatro personas murieron (tres de ellas por asfixia) debido a las aglomeraciones y el desorden. Al partido siguiente, quedaron fuera a manos de Inglaterra, quizá la mejor-peor noticia para evitar que la algarabía se les siguiera escapando de las manos.
- Un hincha que se mantuvo siempre de pie
Michel Nkuka tuvo mil y una complicaciones para seguir al Congo durante el Mundial: visas negadas y cuarentenas obligatorias impidieron que estuviera en todos los partidos, hasta que consiguió asistir al encuentro frente a Colombia en Guadalajara. Su gesto inmóvil en la tribuna, sin embargo, no es baladí: emula a la estatua de Patrice Lumumba, líder anticolonialista congoleño asesinado en los años 60. Así, su estática y llamativa presencia mostró al mundo un poco de la historia de su país.
- Al ritmo de “Hey Jude”
Inglaterra alcanzó las semifinales del torneo gracias a los goles, la entrega y la personalidad de su mejor futbolista, Jude Bellingham. Y buena parte del aura que rodeó al 10 británico llegó con una canción compuesta hace casi 60 años, pero que le calzó a la perfección. “Hey Jude” de The Beatles pasó de la voz de Paul McCartney a las de miles de fanáticos que se la coreaban al jugador tras cada partido ganado. Un himno de la música popular que sonó mejor que nunca en esta instancia intensa y emocionante.
- Vozinha, el ídolo inesperado
Cabo Verde fue quizá la selección más sorprendente del torneo. Y su arquero, Vozinha, se convirtió en ídolo de muchos recién a sus 40 años. Con una racha de actuaciones notables, el guardameta nacido en el pequeño archipiélago africano pasó de tener unos cuantos miles de seguidores en Instagram a acumular casi 30 millones en cuestión de días. Un futbolista humilde y carismático que consiguió algo mejor que una victoria: poner a su país ante los ojos del mundo.
- ¿Quién le quita la pelota a España?
En una Copa donde brillaron Messi, Mbappé, Haaland y otras estrellas, quien se hizo un lugar en la final silenciosamente fue un colectivo de toque elegante. Por más obvio que suene, España nos hizo recordar que el fútbol es un juego de equipo, y nos encandiló con el talento de jugadores fascinantes, aunque sin tanta prensa: el discreto Oyarzábal, un tal Fabián Ruiz, Cucurella y su melena, y en especial Rodri, aquel dueño del mediocampo que juega con la camiseta siempre dentro del short. Un emblema de la elegancia.
- La tarjeta de la vergüenza
En un Mundial lleno de polémicas y paranoias, hubo un escándalo realmente clamoroso: la FIFA condonó una suspensión por tarjeta roja al futbolista Folarin Balogun, delantero del país anfitrión Estados Unidos. Una decisión inédita que, según medios como “The New York Times”, respondió a un pedido expreso del presidente Donald Trump al mandamás de la FIFA Gianni Infantino. Por suerte, la ayuda sirvió de poco, pues al día siguiente Bélgica despachó con un claro 4-1 a EE.UU.
- Crack dentro y fuera de la cancha
El francés Kylian Mbappé quedó fuera de la final de la Copa, pero fue sin duda una de sus más descollantes estrellas. Y no solo hizo noticia por ello: cuando la senadora paraguaya Celeste Amarilla le lanzó una serie de irreproducibles ofensas racistas por redes sociales, el delantero francés salió a responderle con fiereza y claridad. “Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa a Paraguay y proyecta la peor imagen posible de su país”, escribió en su cuenta de X.
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