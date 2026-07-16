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Resumen

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Hacemos nuestro balance de los momentos que marcaron la Copa del Mundo. (Fotos: Agencias)
Hacemos nuestro balance de los momentos que marcaron la Copa del Mundo. (Fotos: Agencias)
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

Este domingo se define la Copa del Mundo. ¿Se impondrá el toque paciente español? ¿O la aguerrida épica argentina? Mientras esperamos la final, repasamos las gestas deportivas y los episodios virales que marcaron el torneo. ¡Acómpañanos en este recuento!

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