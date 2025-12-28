La tierra volvió a temblar. Un nuevo sismo esta vez de magnitud 5.1 se registró la tarde de hoy, domingo 28 de diciembre, con una profundidad de 51 kilómetros y 66 kilómetros al oeste de la ciudad de Chimbote, provincia del Santa, provincia de Áncash.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 16:19 de la tarde y alcanzó una intensidad de grado IV.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0833

Fecha y Hora Local: 28/12/2025 18:19:55

Magnitud: 5.1

Profundidad: 51km

Latitud: -8.98

Longitud: -79.18

Intensidad: IV Chimbote

Referencia: 66 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 28, 2025

Hasta el momento, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. No se han reportado heridos ni daños materiales.

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia

La mochila de emergencia debe estar equipada con artículos indispensables en caso de un sismo como artículos de higiene, botiquín, abrigo, alimentos no perecibles y dinero; artículos de comunicación; artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, el adulto mayor y mascotas.

Según recomienda Indeci, el peso aproximado es de 8 kilos y deberá contar con bolsillos internos, laterales y frontales. Es importante tener en cuenta que los artículos deben renovarse según la fecha de caducidad.

Además, el Indeci sugiere contar con una caja de reserva equipada con insumos destinados a cubrir las necesidades entre el segundo y el cuarto día de una emergencia. Esta debe mantenerse guardada en un espacio ventilado, fresco y seco.