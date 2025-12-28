La llegada del Año Nuevo ya se siente en Gamarra. A pocos días del 31 de diciembre, cientos de personas recorren galerías y calles del emporio comercial. La afluencia es constante y se concentra en la compra de prendas para despedir el año.

Como cada diciembre, el color amarillo predomina en los puestos. La ropa interior de ese tono vuelve a ser protagonista. Para muchos, representa una cábala ligada a la prosperidad y la buena suerte para el año que empieza.

La tradición se mantiene vigente. Algunas personas compran por fe, otras por costumbre o diversión. Cada prenda simboliza un deseo distinto, como fortuna, amor o un nuevo comienzo.

En esta temporada, los productores textiles han apostado por nuevos diseños. La variedad busca captar la atención de los compradores en uno de los momentos de mayor movimiento comercial del año.

Según estimaciones de la Asociación de Comerciantes de Gamarra, para este Año Nuevo se proyecta la venta de más de 3.5 millones de prendas. La demanda alcanza no solo a Lima, sino también a provincias y al extranjero.