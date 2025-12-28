MDN
Alta afluencia de público se registra en el emporio comercial de Gamarra en los días previos al 31 de diciembre. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
elcomercio

Alta afluencia de público se registra en el emporio comercial de Gamarra en los días previos al 31 de diciembre. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Alta afluencia de público se registra en el emporio comercial de Gamarra en los días previos al 31 de diciembre. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
    1 / 7

    Alta afluencia de público se registra en el emporio comercial de Gamarra en los días previos al 31 de diciembre. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Compradores recorren las galerías de Gamarra en busca de ropa para recibir el Año Nuevo. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
    2 / 7

    Compradores recorren las galerías de Gamarra en busca de ropa para recibir el Año Nuevo. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Gamarra se convierte en uno de los puntos más concurridos de Lima por las compras de temporada. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
    3 / 7

    Gamarra se convierte en uno de los puntos más concurridos de Lima por las compras de temporada. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Las calles lucen concurridas por las compras de último momento por Año Nuevo. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
    4 / 7

    Las calles lucen concurridas por las compras de último momento por Año Nuevo. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • La expectativa por estrenar prendas impulsa la masiva concurrencia al emporio comercial. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
    5 / 7

    La expectativa por estrenar prendas impulsa la masiva concurrencia al emporio comercial. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • El tránsito peatonal aumenta ante la demanda de ropa y accesorios para las celebraciones. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
    6 / 7

    El tránsito peatonal aumenta ante la demanda de ropa y accesorios para las celebraciones. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • El comercio ambulatorio y las galerías concentran a cientos de compradores por las fiestas de fin de año. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
    7 / 7

    El comercio ambulatorio y las galerías concentran a cientos de compradores por las fiestas de fin de año. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Redacción EC
Redacción EC

La llegada del ya se siente en Gamarra. A pocos días del 31 de diciembre, cientos de personas recorren galerías y calles del emporio comercial. La afluencia es constante y se concentra en la compra de prendas para despedir el año.

Como cada diciembre, el color amarillo predomina en los puestos. La ropa interior de ese tono vuelve a ser protagonista. Para muchos, representa una cábala ligada a la prosperidad y la buena suerte para el año que empieza.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
MIRA: Año Nuevo: anuncia sanciones por campamentos y fogatas en playas

La tradición se mantiene vigente. Algunas personas compran por fe, otras por costumbre o diversión. Cada prenda simboliza un deseo distinto, como fortuna, amor o un nuevo comienzo.

En esta temporada, los productores textiles han apostado por nuevos diseños. La variedad busca captar la atención de los compradores en uno de los momentos de mayor movimiento comercial del año.

Según estimaciones de la Asociación de Comerciantes de Gamarra, para este Año Nuevo se proyecta la venta de más de 3.5 millones de prendas. La demanda alcanza no solo a Lima, sino también a provincias y al extranjero.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC