OEFA implementa dos nuevas estaciones que vigilarán la calidad del aire en Espinar.
OEFA implementa dos nuevas estaciones que vigilarán la calidad del aire en Espinar.
Por Redacción EC

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, inauguró dos nuevas estaciones de monitoreo y vigilancia ambiental de la calidad del aire en la provincia de Espinar, Cusco. Los equipos instalados en las comunidades campesinas de CalaCalayHuisaCcolluyogenerarán información en tiempo real sobre las condiciones de la calidad del aire de la zona y fortalecerán las supervisiones y fiscalización ambiental.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.