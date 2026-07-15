OEFA implementa dos nuevas estaciones que vigilarán la calidad del aire en Espinar.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, inauguró dos nuevas estaciones de monitoreo y vigilancia ambiental de la calidad del aire en la provincia de Espinar, Cusco. Los equipos instalados en las comunidades campesinas de CalaCalayHuisaCcolluyogenerarán información en tiempo real sobre las condiciones de la calidad del aire de la zona y fortalecerán las supervisiones y fiscalización ambiental.

Durante la ceremonia de inauguración, el gerente general del OEFA, Jorge Gutiérrez, destacó que estas herramientas representan un avance significativo hacia una fiscalización ambiental más moderna y transparente. “Estas estaciones nos permiten mejorar nuestra capacidad de respuesta”,dijo el funcionario de la entidad ambiental.

Las estaciones fueron implementadas en las instituciones educativas de ambas comunidades.La estación de CalaCalaopera con energía proveniente de paneles solares, lo que garantiza su funcionamiento continuo y sostenible. La información que generen permitirá detectar oportunamente las posibles alteraciones en la calidad del aire y contribuirá a una respuesta más rápida por parte del OEFA y de otras autoridades, según sus competencias.

La implementación forma parte del proyecto de inversión “Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire y componente agua de la zona de influencia de los administrados, en el distrito de Espinar, provincia de Espinar, departamento de Cusco”,que contempla una inversión de S/ 6,3 millones para la instalación de tres estaciones de monitoreo de calidad del aire.

Con este proyecto se beneficiará directamente a más de 57 mil habitantes de la provincia de Espinar, quienes contarán con información ambiental confiable y permanente. Esta herramienta permitirá fortalecer la vigilancia ambiental y mejorar la capacidad del Estado para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de las empresas fiscalizadas.

Con estas nuevas instalaciones, el OEFA alcanza 43 estaciones automáticas de vigilancia de calidad del aire distribuidas en distintas regiones del país, consolidando una de las redes de vigilancia ambiental más importantes del Perú.