Resumen

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El OEFA fortaleció también sus labores mediante la adquisición de 60 drones especializados para la evaluación y fiscalización ambiental.
El OEFA fortaleció también sus labores mediante la adquisición de 60 drones especializados para la evaluación y fiscalización ambiental.
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El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) incrementó en más de 45% sus acciones de supervisión ambiental en los últimos cinco años. A la fecha tiene bajo su competencia a cerca de 18 mil administrados y 1931 entidades públicas, entre ministerios, municipalidades y gobiernos regionales, como parte de las acciones de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones ambientales.

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