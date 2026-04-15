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El ministro de Salud destacó la compra de material oncológico. (Foto: Minsa)
El ministro de Salud destacó la compra de material oncológico. (Foto: Minsa)
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la gestión de una compra internacional de medicamentos oncológicos para asegurar el abastecimiento continuo en todo el país. Esto busca cubrir la demanda de tratamientos por un periodo de dos años.

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