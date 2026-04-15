El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la gestión de una compra internacional de medicamentos oncológicos para asegurar el abastecimiento continuo en todo el país. Esto busca cubrir la demanda de tratamientos por un periodo de dos años.

La inversión estatal destinada para esta adquisición asciende a S/378 millones. Según la institución, esta decisión estratégica busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a las necesidades de los usuarios.

El proyecto beneficiará directamente a más de 285 mil pacientes que padecen cáncer a nivel nacional. El objetivo institucional es garantizar la continuidad de las atenciones y reducir el impacto económico en las familias peruanas.

El ministro Velasco reafirmó el compromiso del sector con el acceso equitativo a fármacos de alto costo durante la presentación de la iniciativa. El titular sostuvo que la gestión busca eliminar las barreras que enfrentan los pacientes para acceder a sus respectivos tratamientos.

El equipo técnico del Minsa acompaña esta gestión para asegurar que los procesos de compra permitan brindar tratamientos oportunos. Esta acción se suma a las políticas actuales del sector para proteger la salud de la población oncológica en el territorio peruano.

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