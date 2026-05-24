Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

SAMU ha atendido más de 5600 accidentes de tránsito en lo que va del año . (Foto: SAMU)
SAMU ha atendido más de 5600 accidentes de tránsito en lo que va del año . (Foto: SAMU)
Por

Ante los reiterados accidentes de tránsito en el país, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), entidad adscrita al Ministerio de Salud, ha dado respuesta inmediata ante emergencias de gran magnitud, ya que ha efectuado intervenciones que alcanzaron, en lo que va del año, las 5659 atenciones por este tipo de emergencias en diferentes puntos de la capital.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.