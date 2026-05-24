Ante los reiterados accidentes de tránsito en el país, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), entidad adscrita al Ministerio de Salud, ha dado respuesta inmediata ante emergencias de gran magnitud, ya que ha efectuado intervenciones que alcanzaron, en lo que va del año, las 5659 atenciones por este tipo de emergencias en diferentes puntos de la capital.

En lo que va del año se ha atendido 46 739 llamadas, realizándose 1583 traslados de accidentados a diferentes establecimientos de salud, siendo los distritos de Lima Cercado, San Martín de Porres (SMP), San Juan de Lurigancho (SJL), Los Olivos y Villa El Salvador (VES) los que tienen los mayores índices de este tipo de accidentes. Las lesiones más frecuentes atendidas son traumatismos superficiales múltiples, lesiones por colisión con automóvil y traumatismo intracraneal.

“La rápida llegada de nuestras unidades y el profesionalismo de nuestro personal permiten brindar una atención oportuna y salvar vidas. Este es el compromiso diario del Ministerio de Salud, a través de SAMU, y respondiendo a los lineamientos del titular del sector, Dr. Juan Carlos Velasco”, señaló el director ejecutivo, Ítalo Vásquez.

De esta manera, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la protección de la vida y la salud de la población, consolidando al SAMU como un pilar fundamental en la respuesta ante emergencias en el país, y también hace un llamado a la comunidad a adoptar mucha prudencia y respetar las señales de tránsito para evitar los accidentes de tránsito en el país.

Asimismo, la optimización de los tiempos de llegada y la mejora constante de la capacidad operativa del sector salud son una prioridad para garantizar atención médica inmediata, descentralizada y de alta calidad a los ciudadanos que se encuentran en momentos de máxima vulnerabilidad.