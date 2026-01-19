Llegó el verano y las familias disfrutan de la playa. Por eso, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) realizaron el despliegue estratégico de siete ambulancias en las principales playas de Lima para prevenir y atender cualquier incidencia durante esta temporada tan esperada.
Esta medida busca minimizar riesgos en zonas de alta afluencia, como las playas de Barranco, Chorrillos, Punta Hermosa, San Bartolo y otras, donde miles de limeños disfrutan del sol y el mar. Esta iniciativa forma parte del plan integral de seguridad que incluye personal especializado disponible 24 horas, con énfasis en respuestas rápidas a emergencias comunes como caídas, quemaduras, insolaciones o ahogamientos.
“Nuestro objetivo es no solo reaccionar, sino prevenir. Con esta cobertura ampliada queremos que las familias disfruten de un verano seguro y sin contratiempos”, aseguró la doctora María Inés Quiroz Linares, directora ejecutiva del SAMU. Además, sostuvo que las ambulancias, equipadas con tecnología médica avanzada y distribuidas en puntos clave como balnearios del sur y playas metropolitanas, tienen el propósito de reducir el tiempo de respuesta a menos de 10 minutos en promedio.
Por ello, los especialistas del SAMU recomiendan a quienes van a la playa:
- Usa protector solar de factor 50+ y reaplicar cada 2 horas.
- Hidrátate constantemente: bebe agua, aunque no tengas sed.
- Evitar la exposición directa al sol entre las 10 a.m. y las 4 p.m.; busca sombra o usa sombrilla.
- No ingreses al mar si hay banderas rojas o corrientes fuertes; respeta las señales de los salvavidas.
- Vigila siempre a niños y adultos mayores; nunca los dejes solos cerca del agua.
- En caso de caída o lesión, no muevas a la persona y llama inmediatamente al 106.
- Aprende a reconocer signos de ahogamiento (no siempre hay gritos o salpicaduras visibles).
- Caminar con cuidado por la arena, pues los resbalones son comunes debido a la humedad del mismo,
- Evitar exposiciones prolongadas al sol pues podría ser víctima de un golpe de calor.
Durante el verano del 2025, se manejó un total de 37.717 llamadas de emergencia entre enero y abril, siendo los motivos principales las caídas con 5.297 casos acumulados y quemaduras con 83 incidencias reportadas.
