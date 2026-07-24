El Ministerio de Salud (Minsa) activó un plan de respuesta inmediata tras el incendio de grandes proporciones registrado en una fábrica de cosméticos y perfumes de la empresa Yobel, en el distrito de Los Olivos. A través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), se movilizaron ambulancias y brigadas de salud para atender cualquier eventualidad derivada de la emergencia.

El incendio se inició alrededor de las 3:00 a. m. de este viernes en un almacén de aproximadamente 1,200 metros cuadrados, ubicado en la avenida San Genaro 150. Debido a la presencia de materiales inflamables y productos químicos, el fuego se propagó rápidamente por las instalaciones, obligando a desplegar más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

El fuego destruyó el 100 % de las instalaciones de la empresa Yobel (Yambal), dedicada a la fabricación de cosméticos y artículos de belleza. Foto: Captura de video/Latina

Minsa moviliza ambulancias y brigadas de salud

Ante la emergencia, brigadistas de la Diris Lima Norte fueron enviados a la zona para reforzar las acciones de respuesta y apoyar el trabajo de los equipos de emergencia.

🔴 AHORA | Ante el reporte de un incendio en una fábrica en el distrito de Los Olivos, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del SAMU, movilizó de inmediato tres ambulancias para brindar atención prehospitalaria a las personas afectadas.



👨‍⚕️ Asimismo, brigadistas de salud de… pic.twitter.com/jw99WqvgDo — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 24, 2026

La cartera de Salud también precisó que una cuarta ambulancia permanece en estado de alerta para intervenir de inmediato en caso de ser requerida.

Como parte del protocolo de respuesta, los establecimientos de salud de la jurisdicción fueron declarados en alerta para garantizar la atención oportuna de posibles lesionados.

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Hasta el momento, las autoridades no han reportado trabajadores ni civiles heridos a causa del incendio, aunque el monitoreo sanitario continúa mientras avanzan las labores de extinción.

Bomberos continúan combatiendo el incendio

El comandante Marcos Pajuelo, jefe de la IV Comandancia Departamental de Bomberos Lima Centro, informó previamente que el incendio presenta un avance de control cercano al 30 %, aunque la planta se encuentra completamente comprometida debido a la gran cantidad de materiales combustibles y productos químicos almacenados.

Incendio en fábrica de Yobel en Los Olivos: fuego compromete toda la planta y moviliza decenas de bomberos. Foto: Andina

Asimismo, indicó que la rápida intervención permitió evitar que las llamas alcanzaran inmuebles vecinos, aunque las labores para extinguir totalmente el fuego podrían prolongarse durante varias horas.

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