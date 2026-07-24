Incendio en Los Olivos: SAMU moviliza ambulancias y brigadas por emergencia en planta de cosméticos. Foto: Captura de video/AméricaTV
Incendio en Los Olivos: SAMU moviliza ambulancias y brigadas por emergencia en planta de cosméticos. Foto: Captura de video/AméricaTV
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa) activó un plan de respuesta inmediata tras el incendio de grandes proporciones registrado en una fábrica de cosméticos y perfumes de la empresa Yobel, en el distrito de Los Olivos. A través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), se movilizaron ambulancias y brigadas de salud para atender cualquier eventualidad derivada de la emergencia.

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