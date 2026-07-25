Este es el despliegue que hará el SAMU durante Fiestas Patrias este 28 y 29 de julio | Foto: Andina
Este es el despliegue que hará el SAMU durante Fiestas Patrias este 28 y 29 de julio | Foto: Andina
Por José Templo

Las actividades oficiales por Fiestas Patrias congregarán a miles de personas en distintos puntos de Lima, por lo que el Ministerio de Salud (Minsa) ha preparado un plan especial para garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia médica. A través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), se movilizarán ambulancias, equipos prehospitalarios y personal especializado en los lugares donde se desarrollarán las principales ceremonias del 28 y 29 de julio. Además de detallar cómo estará distribuido este operativo, las autoridades recordaron cuál es la línea de emergencia que estará disponible para solicitar ayuda y exhortaron a la ciudadanía a utilizarla únicamente cuando exista una situación real que requiera atención inmediata durante los eventos con mayor asistencia de público en la capital peruana.

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