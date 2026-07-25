Las actividades oficiales por Fiestas Patrias congregarán a miles de personas en distintos puntos de Lima, por lo que el Ministerio de Salud (Minsa) ha preparado un plan especial para garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia médica. A través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), se movilizarán ambulancias, equipos prehospitalarios y personal especializado en los lugares donde se desarrollarán las principales ceremonias del 28 y 29 de julio. Además de detallar cómo estará distribuido este operativo, las autoridades recordaron cuál es la línea de emergencia que estará disponible para solicitar ayuda y exhortaron a la ciudadanía a utilizarla únicamente cuando exista una situación real que requiera atención inmediata durante los eventos con mayor asistencia de público en la capital peruana.

¿CÓMO SERÁ EL DESPLIEGUE DEL SAMU DURANTE EL 28 Y 29 DE JULIO?

El operativo preparado por el Minsa contempla la presencia de unidades médicas y personal especializado en los escenarios donde se realizarán las actividades oficiales por Fiestas Patrias. La distribución anunciada para esos días será la siguiente:

28 de julio: dos ambulancias permanecerán en el Congreso de la República, mientras que otra será ubicada en la Basílica Catedral de Lima y una más en el Palacio de Torre Tagle, donde se desarrollarán las principales ceremonias oficiales.

dos ambulancias permanecerán en el Congreso de la República, mientras que otra será ubicada en la Basílica Catedral de Lima y una más en el Palacio de Torre Tagle, donde se desarrollarán las principales ceremonias oficiales. 29 de julio: durante la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, el SAMU reforzará la cobertura con ambulancias y cinco equipos de atención prehospitalaria distribuidos en distintos sectores del recorrido para responder rápidamente ante cualquier eventualidad.

SAMU. (Foto: Minsa)

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL OPERATIVO ESPECIAL DEL MINSA?

La estrategia busca fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria durante las celebraciones por el aniversario patrio, fechas en las que se espera una gran concentración de ciudadanos y visitantes. Para ello, el SAMU contará con profesionales capacitados, vehículos equipados y recursos médicos preparados para actuar ante emergencias que puedan presentarse durante los eventos oficiales.

Con este despliegue, el Ministerio de Salud busca reducir los tiempos de atención y brindar asistencia inmediata cuando las circunstancias lo requieran, protegiendo tanto a las autoridades como al público asistente.

SAMU. (Foto: Minsa)

¿CÓMO SE COORDINARÁ LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS?

Todo el operativo estará enlazado con la Central de Regulación de Urgencias y Emergencias (CRUE), organismo encargado de recibir las alertas y coordinar el envío de ambulancias según la gravedad de cada caso. La comunicación se realizará mediante la línea gratuita 106, desde donde médicos reguladores supervisarán cada reporte para decidir la respuesta más adecuada.

Según explicó el director de la Dirección de Servicios de Atención Móvil de Urgencias, Humberto Salas, la coordinación permanente entre el personal desplegado, las ambulancias y la central permitirá mantener una atención continua durante todas las actividades oficiales.

¿QUÉ NÚMEROS DE EMERGENCIA ESTÁN DISPONIBLES PARA LA CIUDADANÍA?

Además de la línea 106 para solicitar apoyo del SAMU, la población dispone de otros canales de atención para diferentes tipos de emergencias. Entre ellos figuran el 105 de la Policía Nacional, el 107 de EsSalud, el 113 de Infosalud, el 115 de Defensa Civil, el 116 del Cuerpo General de Bomberos y la Línea 100 para denunciar casos de violencia familiar y sexual.

Asimismo, el Estado continúa implementando el 911 como número único de emergencias, con el propósito de integrar la atención de diversas instituciones y facilitar una respuesta más rápida a la ciudadanía, según informa Infobae.